163 mil 200 vacunas llegaron a Biobío para iniciar proceso de vacunación Covid-19

163 mil 200 dosis de vacunas llegaron a la región del Biobío esta jornada para implementar el proceso de vacunación a grupos de mayor riesgo.

De acuerdo al cronograma difundido por el Ministerio de Salud, permitirá en una primera etapa, del 03 al 15 de febrero, inocular a personas mayores de 70 años, funcionarios de salud, de residencias sanitarias, de ELEAM, de SENAME, de Fundación Teletón, funcionarios y pacientes de Centros de Diálisis, además de funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad.

Dentro de la población estimada a vacunar, desde el 03 al 15 de febrero, se considera 146.903 personas mayores de 70 años, 58.126 de comunas bajo jurisdicción del Servicio de Salud Concepción; 34.298 en comunas bajo jurisdicción del SS Talcahuano; 14.879 correspondientes a Arauco y 39.600 a la provincia de Biobío.

“Estamos muy contentos por el arribo de estas 163 mil 200 dosis de vacunas contra el Covid-19 que permite iniciar el proceso de vacunación desde el 03 de febrero a grupos de mayor riesgo de nuestra región, en un proceso gradual, donde todas las personas que puedan y quieran vacunarse tendrán acceso a la vacuna. Lo anterior, en un proceso ordenado y seguro, que busca evitar aglomeraciones en los centros de salud, y que se inicia el miércoles 03 con personas mayores de 90 años y más, el jueves 04 con personas de 87 a 89 años, y el viernes 05 con personas de 85 y 86 años; los tres días sumando al personal de salud y otros grupos específicos de alto riesgo”, declaró el Seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz.

FUNCIONARIOS DE LA SALUD

Adicionalmente se proyecta vacunar a 44.000 funcionarios de la salud, considerando hospitales, clínicas, atención cerrada y Atención Primaria de Salud, entre otros; 300 funcionarios de Residencias Sanitarias, 1.134 funcionarios de SENAME, 75 de Fundación Teletón, 3.017 funcionarios y pacientes de Centros de Diálisis; además de trabajadores de ELEAM y efectivos de Fuerzas de Orden y Seguridad.

Mientras que el intendente, Patricio Kuhn señaló que, “en la región del Biobío estamos trabajando con las coordinaciones desde la Seremi de Salud y los municipios, para que sea un proceso ejemplar y ordenado, con foco en la información oportuna a la población. Estamos orgullosos, contentos y optimistas, y entendemos que la ciudadanía se debe sentir así, pero no podemos descuidarnos. No podemos dejar de ser rigurosos en los cuidados, el uso de mascarillas, lavado de manos, y todas las restricciones de reunión y desplazamiento decretada por la autoridad sanitaria, porque todavía falta tiempo para que la mayoría de la población esté inmunizada. No podemos bajar los brazos, cuando ya falta menos para que superemos esta pandemia”