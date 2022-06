Desafíos que nos plantea la Ley REP

La entrada en vigencia de la Ley 20.920, de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), implica una serie de retos para los distintos actores que participaran del proceso: consumidores, productores, municipios entre otros. Lo fundamental es la información y que cada uno conozca su papel.

Con la participación de Concejales, funcionarios de la Dirección de Aseo de la Municipalidad de Los Ángeles y dirigentes vecinales, se desarrolló esta mañana una charla educativa, enfocada en la Ley Rep, cuyo decreto de envases y embalajes entrará en vigencia en septiembre de 2023.

La instancia, organizada y convocada por la empresa Demarco, contó con la exposición de Tanya Basso, Jefa de Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible de la empresa Starco|Demarco, que permitió dar el primer paso para familiarizar, en especial a las comunidades, respecto a los alcances de esta normativa.

En eso coincide Sergio Valdebenito, presidente de la Junta de Vecinos Siglo XX, quien tras la actividad señaló: “…se ha conversado poco de este tema, a mi me pareció interesante conocer qué se puede hacer con el material, los residuos, las cosas que se desechan”. Asimismo, Jeanette Jaque presidenta de la Junta de Vecinos Villa Las Quintas quien se mostró satisfecha con lo aprendido en la charla comentó: “así uno le enseña a la comunidad a reutilizar los residuos, para que no anden botados en la calle y así cuidamos el medioambiente. Me parece que ley está bien para que la gente tome más conciencia”.

Por su parte Tanya Basso, destaca que este tipo de instancias, permiten que Demarco se acerque a las comunidades, entregando un valor agregado a su función con conocimientos en gestión de los residuos y también permite alertar a los vecinos en materias medioambientales y de normativas legales. “Resolviendo dudas, nos acercamos y además creamos conciencia y concientización finalmente entre los vecinos” puntualizó Basso.