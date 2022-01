Carlos Salazar Aros, el actual Comisionado Internacional para Latinoamérica y Asia Pacífico, master of International Business & International Politic de Shanghai University of Finance and Economics, es un reconocido asesor de empresas estatales chinas en nuestro país que nos cuenta cómo Chile se ha convertido en uno de los destinos preferidos por inversionistas chinos.“Chile es considerado un país serio y reconocido en el continente y en el mundo como tal. Es un país donde los inversionistas pueden hacer negocios con riesgos controlados y que cuenta con recursos humanos y profesionales de alto nivel” comenta inicialmente Salazar.

¿Qué beneficio considera el aumento de la inversión China en Chile?

Las inversiones chinas van acompañadas de tecnologías de punta que permiten facilitar procesos y operaciones. Ello facilita la vida de las personas y disminuye costos. En los proyectos que participamos, tratamos de ayudar a que estas inversiones vayan acompañadas cada día de de mayor conciencia social y ambiental, que generen crecimiento y que creen empleos y nos dejen personal chileno calificados y especializados en nuestro país.

¿Existen inversiones chinas en Biobío?

La Región de Bíobio viene impulsando diversos acuerdos con gobiernos regionales de China desde hace tiempo. Hace pocos días, el Gobernador Regional del Biobío, Rodrigo Díaz, y el Vicegobernador de la Provincia de Hubei de China, Zhao Haishan, procedieron a la firma de un plan de acción por los próximos tres años para impulsar la vinculación entre las instituciones y organizaciones, así como la colaboración e intercambio en economía, agricultura, cultura, educación, turismo, salud, entre otras áreas.

¿Por qué China está invirtiendo en hidroelectricidad en la región del Biobío?

Empresas chinas con alto conocimiento en hidroelectricidad como China Three Gorges Co. asociada a empresas locales, ven una oportunidad de construir centrales de paso, dada la singularidad del territorio chileno. Estos proyectos deben realizarse con un diálogo tanto con autoridades como con los representantes sociales, para explicar el aporte que puede hacer al desarrollo local. Ninguna empresa china viene a invertir en Chile para ir en contra de las políticas de desarrollo del país.

Por otra parte, los países requieren cada día más de energías limpias y la hidroelectricidad es una energía menos contaminante que la producida con combustibles fósiles. La región del Biobio, cuenta con caudales de agua apropiados para la generación de esta energía, es decir, en cada región se utilizan los mejores medios disponibles, y las fuentes hídricas son ventaja de esta región, como la energía solar lo es en el Norte de Chile. Dicho eso, nuestro país ya comienza proyectos de generación de energías limpias como el hidrogeno verde, la energía del futuro.

¿Cuál es la proyección China a largo plazo en Chile?

Si bien es cierto este país ha ido evolucionando positivamente en infraestructura y en tecnología, aún Chile tiene muchas deficiencias en proyectos y requerimientos de gran envergadura, y una forma de abordarlos, considerando que requieren tecnología de punta no disponible en Chile actualmente, es recurrir a inversiones extranjeras a través de proyectos con China, que está interesada en invertir en América Latina en general y en Chile en particular.

Uno de los proyectos emblemáticos de gran inversión que realizara China es el “Corredor Bioceánico Ferroviario Minero Agroalimentario Chile – Argentina”, sumado al Proyecto “Patagonia Green Energy”.