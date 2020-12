CADEM: Jaime Vásquez se impone sobre Weisse como candidato a gobernador regional de la centroderecha

A pocas semanas para definir quién será el candidato a gobernador regional, los ex consejeros regionales Jaime Vásquez y Flor Weisse se enfrentan para ser la carta elegida por Chile Vamos, siendo Vásquez el candidato que podría representar a la centroderecha, según el último sondeo de la empresa reconocida empresa CADEM.

La encuesta aplicada en Bio Bio, demuestra con claridad que ante eventuales escenarios enfrentando al ex intendente Díaz, este alcanza 29 puntos y Weisse 16; en la misma contienda, pero con Vásquez enfrentando Díaz, este se queda con 30 puntos y Vásquez llega a los 19, es decir, 3 puntos mas que su competidora.

Factor CADEM

En efecto, el sondeo que considera un total de 775 casos, preguntó respecto de las preferencias en cuanto al conocimiento y evaluación de los distintos personajes públicos de la región del Biobío, y los posibles escenarios de cara a la próxima elección de gobernador regional.

Aun cuando la gran mayoría no sabe o no responde, Jaime Vásquez, lideró las preferencias de la centroderecha, con un 19 por ciento, imponiéndose a Flor Weisse que obtuvo un 16%, ambos en una eventual competencia al cargo con Rodrigo Díaz, que obtuvo un 29% frente a Weisse y un 30% ante Vásquez.

Futura decisión

“Acá tenemos una clara ventaja. Cadem nos posiciona como la opción mas competitiva y espero no haya manos negras en un proceso que debe dar garantías y transparencia, no solo a la UDI; sino a todo Chile Vamos. Yo siempre estaré dispuesto a competir para representar este proyecto colectivo” setenció el ex consejero.

Vásquez, quien fue consejero regional por dos periodos, espera que se decida con prontitud la nominación y que no se intente imponer una candidatura por secretaría, aludiendo a un video donde el diputado del distrito 20, Sergio Bobadilla, señaló que con la nueva directiva nacional, debería nombrarse a Weisse (cercana a Macaya), algo que generó la molestia de Vásquez, quien señaló que existe un acuerdo de aplicar un instrumento de medición y evitar nombrar a alguien entre cuatro paredes.