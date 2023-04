(Imagen encuesta Cadem)

Los resultados de la última Encuesta Plaza Pública Cadem generaron distintas reacciones durante la jornada de ayer, en especial en lo referido a la crisis de seguridad que se advierte entre la ciudadanía.

El sondeo indica que un 71% de los encuestados cree que el combate a la delincuencia es el área a la que el Gobierno debería dedicarle mayor esfuerzo este 2023, lo que refleja un alza de 11 puntos porcentuales en comparación con el sondeo del 10 de marzo. De hecho, esta es la principal preocupación de los chilenos, superando por lejos a la salud (29%), inmigración (24%), economía, inflación y crecimiento (21%), educación (15%), pensiones (13%), vivienda (10%), conflicto en La Araucanía (6%), desigualdad (6%) y nueva Constitución (3%).

Asimismo, el 95% está de acuerdo con que Carabineros pueda utilizar su arma de servicio frente a un hecho de extrema violencia, 46 puntos más que noviembre de 2019 en medio del estallido social. Además, 91% apoya que la usen frente a ataques con armas, incluso si causa la muerte del atacante, y 75% contra quienes los atacan con bombas molotov.

Respecto a las medidas para enfrentar la crisis de seguridad, 92% está de acuerdo con endurecer las penas contra quienes atenten contra la integridad física de Carabineros, PDI y Gendarmería; 85% con aumentar las penas contra encapuchados; 79% con la creación de un Ministerio de Seguridad; y 72% está de acuerdo con que los condenados por agredir a Carabineros no puedan acceder a penas sustitutivas, como libertad vigilada.

“REFLEJO DE LA IMPOTENCIA”

Para la diputada del Partido de la Gente (PDG), Karen Medina, los resultados de la encuesta constituyen “el reflejo de la impotencia que miles de chilenos sienten al ver morir a personas inocentes, al ver que Carabineros tiene un margen de acción mínimo. La gente ha sido testigo del poco respaldo y de los límites de acción que le han puesto a los mismos para que operen como corresponde. Hemos visto diversas manifestaciones de dolor y apoyo a la institución de Carabineros de Chile en distintos puntos de nuestro país, y esto viene a subrayar la idea de que necesitan mayor respaldo y poder”.

Medina subrayó que “los resultados de la encuesta en esta materia evidencian el sostén para que estos actúen como corresponde. Aquí no se trata de que los funcionarios usen su arma ante cualquier situación, sino una en donde se vean evidentemente violentados o que ponga en riesgo su vida. Esto no implica un uso desmedido ni aleatorio, pero si un delincuente ataca con bomba molotov o piedras, por poner un ejemplo, los Carabineros no pueden responderles con piedras, sino con su respectiva arma, y esto es totalmente legítimo”.

“RESULTADOS NO ME SORPRENDEN”

“La verdad es que estos resultados no me sorprenden en lo absoluto”, dijo la diputada de la UDI, Flor Weisse. “Son el fiel reflejo de lo que hoy día, a diario, la gente nos dice en nuestro trabajo, en terreno, en el distrito, en todos lados. El sentir ciudadano va claramente identificado con la evaluación que se está mostrando hoy día en las encuestas”, añadió.

La parlamentaria sostuvo que “la primerísima necesidad de las personas es la seguridad, por lo tanto, hoy día la comunidad en su conjunto está por apoyar a nuestra institución de Carabineros. Claramente hay un vuelco en la opinión ciudadana, que además es lo que corresponde, porque hoy día un carabinero representa el estado de derecho”.

Weisse precisó que “hoy día lo único que la gente está demandando es seguridad y medidas que vayan en ese sentido; y quienes son los que nos entregan la seguridad son nuestros carabineros y las policías, por lo tanto a ellos hay que resguardarlos y respaldarlos con las medidas legislativas que están en curso”.

“ES URGENTE TRABAJAR MEDIDAS”

Frente a las estadísticas dadas a conocer en materia de seguridad, la diputada independiente Joanna Pérez advirtió que “la encuesta constata que es urgente trabajar medidas que den una protección a nuestras policías para que realicen su labor, con el respaldo legal y también desde la autoridad”.

Aseguró que han venido abordando esto último “desde que trabajamos en la comisión investigadora del crimen organizado, hoy ya reconociendo nuevos delitos, como la extorsión, el secuestro, el sicariato”.

Pérez agregó que era necesario “elevar a rango constitucional la ley del uso de la fuerza. Ya contamos con un proyecto de infraestructura crítica, tenemos los estados de excepción, pero nos queda seguir avanzando, por ejemplo, en la ley Retamal Naín”.

Finalmente, la diputada manifestó que se debía avanzar en otras materias, entre ellas, el control migratorio. “Este es un trabajo constante y arduo; hay mucho por hacer…la gente está cansada, ya no quiere más contradicciones”.

OTROS DATOS DE LA ENCUESTA