Dichos de Girardi sobre "lista de indultos" refuerza idea de PPD de dos listas para elecciones

Luego de la polémica generada por las declaraciones del ex senador Guido Girardi, quien aseguró que “hay mucha gente que votó por la Concertación (…) que votaría por el Socialismo Democrático, pero no va a votar por una lista que está encabezada por el Partido Comunista y el Frente Amplio, menos en estos tiempos, menos después del indulto”, el ex congresista aseguró que la conformación sería conocida como “la lista del indulto”.

La anterior acepción fue criticada por el conglomerado de Apruebo Dignidad. El senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, señaló que los calificativos son ofensivos, y que se suman a lo planteado por la oposición, crítica a la decisión de indultar a presos del Estallido Social.

OFICIALISMO RECONOCE QUE DIVISIÓN DEBILITA AL SECTOR

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, indicó que ese tipo de declaraciones generan una separación de fuerzas entre quienes han hecho un esfuerzo por apoyar al Gobierno. Desde el PPD, Natalia Piergientili, reconoció que las declaraciones tensan el ambiente político en la alianza de Gobierno, sin embargo insistió en que su partido debe ir en una lista separada del Frente Amplio y del Partido Comunista.

De acuerdo a lo manifestado por el oficialismo, el Presidente Gabriel Boric espera una sola lista. El Frente Amplio reconoce que si van por separado en las próximas elecciones tienen una alta posibilidad de sufrir una derrota. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, llamó a no caricaturizar el debate político y a actuar en unidad. Ana Lya Uriarte, ministra de la Secretaría General de la Presidencia, también reprochó las palabras del histórico líder del PPD, señalando que no son dichos que comparte.