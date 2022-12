Crisis en la Democracia Cristiana: 25 militantes habrían renunciado en la provincia de Biobío

Siguen las repercusiones por la renuncia de militantes en la Democracia Cristiana en el país y en la provincia de Biobío, donde autoridades electas confirmaron su dimisión y manifestaron que, en total, serían 25 los militantes que habrían dado un paso al costado en la provincia, entre ellos el actual concejal de Los Ángeles Eduardo Velásquez, la diputada del distrito Joanna Pérez, y la actual consejera regional por la provincia, Teresa Stark.

UNA DESICIÓN DIFÍCIL

En este último caso, la CORE se refirió a esta renuncia, donde indicó que “después de 32 años de militancia en el partido, he determinado renunciar en el día de ayer (martes). Créanme que no fue fácil, yo tengo toda una historia familiar: Mi padre fue el fundador de la falange nacional (…) fue fundador de la Democracia Cristiana junto a los grandes líderes, alcaldes, fue diputado en tres periodos, mi hermano Julio fue gobernador, entonces este no fue un tema fácil”.

En esa línea indicó que “créanme que tomé esta decisión, no porque me lo haya pedido la diputada, de ninguna manera, esto fue un tema personal (…) y quiero contarles además que desde el día de ayer la región del Biobío quedó sin consejeros regionales de la Democracia Cristiana, ayer renunció la representante de Arauco y yo, por lo tanto, hoy día la DC dentro del Gobierno Regional no tiene consejeros democratacristianos, entonces yo espero realmente una reflexión a nivel nacional, porque no lo ha habido, y solo hemos tenido malas decisiones, y en mi caso el desencanto llegó al nivel de tomar la determinación”.

SALIDA DE MILITANTES Y POSIBLE CANDIDATURA

Junto con ello comentó que “yo creo que en la provincia de Biobío somos alrededor de 20 a 25 democratacristianos que hemos renunciado, y el resto no se ha sabido porque quizás no tienen la connotación pública como la diputada, el concejal Eduardo Velásquez o yo”.

Al ser consultada sobre la posibilidad de poder postular como candidata a la alcaldía de Los Ángeles, Teresa Stark afirmó que “me encantaría, no voy a decir que no, me encantaría ser candidata a alcaldesa por la comuna de Los Ángeles nuevamente, y voy a ser candidata a alcaldesa independiente, no voy a militar en ningún partido, todo día tiene su afán y hoy día puedo decir que soy candidata a alcaldesa, pero no sé qué puede pasar en un año o en un año y medio más, pero es mi deseo y sería candidata independiente”.

“SE NECESITA RECUPERAR EL CENTRO POLÍTICO”

Por su parte, la diputada Joanna Pérez comentó el actual escenario político del partido, donde indicó que “se necesita recuperar el centro político, y la Democracia Cristiana abandonó el centro político, buscó izquierdizar su trabajo acompañando un proyecto que no le hacía bien al país, y lo dijimos y no nos escucharon y no escucharon a los ex presidentes de la DC, pero tampoco a Eduardo Frei que lo dijo de cara a la ciudadanía, porque creo que en esto debemos tener responsabilidad política y saber decir las cosas, el populismo no puede tomarse este país, y eso es lo que ha pasado en estos últimos años”.

En este puto indicó que “Chile está cansado de los extremos, está cansado de la polarización de la que tenemos, y por lo tanto, miramos desde la independencia y nos interesa seguir avanzando, trabajando, y ese es nuestro compromiso desde los espacios que la ciudadanía nos ha puesto a seguir trabajando por la región, por la provincia de Biobío, por las comunas, y por el desarrollo de las personas que representamos”.

Al ser consultada sobre su relación con los actuales alcaldes de la comuna de Mulchén, Quilaco o Santa Bárbara tras esta renuncia, la parlamentaria indicó que “eso no cambia, yo tengo un trabajo transversal con los 22 alcaldes del distrito (…) nuestro trabajo siempre ha sido mucho más transversal, y por lo tanto, jamás le hemos preguntado a una persona de que partido es para prestarle ayuda o realizar alguna gestión, siempre he sido transversal”, expresó.