Gobernador regional de Biobío expresa su molestia por el ausentismo de Boric en la zona

A cerca de nueve meses de que Gabriel Boric asumiera la Presidencia del país, este ya ha visitado doce regiones, dentro de las cuales no se encuentra la del Biobío. En esta última, la segunda con la población más grande del país, su gobernador, Rodrigo Díaz, sostuvo que “que él no venga es porque no hay plan de trabajo del Gobierno central para la Región del Biobío, o porque no le interesamos”.

En una entrevista realizada por Emol, se le consultó a Díaz respecto a las posibles razones que podrían justificar la ausencia in situ de la autoridad: “No podría decirle porqué no ha ido. A lo mejor no está dentro del plan de Gobierno. Espero que venga, no quiero polemizar. Nosotros tenemos los brazos abiertos para que venga el Presidente cuando lo estime pertinente”. El representante regional indicó que “todos los anteriores Presidentes desde el regreso a la democracia han venido mucho antes cuando asumieron. Patricio Aylwin vino en agosto, Eduardo Frei en abril, Ricardo Lagos el mismo día que asumió, Michelle Bachelet en mayo y Sebastián Piñera en marzo”. Sobre la importancia de la visita, Rodrigo Díaz destacó la bandera de campaña de la autoridad, quien “es un Presidente que se ha declarado regionalista, y somos la segunda región en población, en importancia y peso político del país, nos parece que es bueno que venga, para conversar en una lógica región – nación”.

ESCENARIO PARA LAS NECESIDADES DE BIOBÍO ES COMPLEJO

Sobre los temas prioritarios a tocar en una eventual concreción del diálogo entre el Gobernador y Boric, este detalló que “una prioridad son todos los temas de seguridad, particularmente vinculado a los delitos violentos que no teníamos hace dos años en la zona y la otra, acciones terroristas en el extremo sur de la zona”. “La segunda prioridad es la necesidad de instalar una gobernanza para materializar con mayor fluidez inversiones que están en distintos ministerios, pero que apuntan a mejorar y eliminar los problemas de congestión y aumentar la productividad”, contó Díaz. El gobernador de Biobío agregó que un tercer punto de la agenda de diálogo “es avanzar en descentralización. Esta región tiene la bendición de ser muy completa y por tanto se puede pilotear el proceso de descentralización de mejor manera”.

Respecto a los nueve primeros meses de la gestión presidencial, la autoridad de Biobío observó que el Mandatario es “un Presidente bien intencionado, que genera diálogo, respetuoso con el mundo que yo rodeo que es de las regiones, pero veo todavía poca claridad en cuál es el proyecto”. “Es un Gobierno que ha tenido que asumir el mando del país en un momento complejo, porque el mundo está siendo objeto del cambio climático, porque tenemos un problema económico de carácter global, en parte ocasionado por la pandemia de la que venimos y también por la guerra entre Rusia y Ucrania. Y también es heredero de un proceso donde la solución que se buscó a través del proceso constituyente no dio los resultados que la mayoría de la gente quería, la mayoría de la gente se pronunció por tener un nuevo proceso constitucional y la propuesta que recibimos fue rechazada mayoritariamente”, detalló Rodrigo Díaz.

VALORÓ RECONOCIMIENTO DEL TERRORISMO EN LA ZONA

Sobre lo le falta al actual Gobierno según el gobernador regional, este dijo que “ha transitado, sobre todo el primer semestre de instalación, en un escenario complejo en lo económico, social y de legitimidad. La estructuración del Gobierno durante este periodo ha sido parcial. Aún hay importantes servicios públicos que están con administración de subrogantes, por lo que el despliegue de lo que es un plan de Gobierno cuesta percibirlo”.

A pesar de lo anterior, Díaz valoró “que haya señalado hace algunos días atrás, cuando hizo su visita a La Araucanía, el que hay conductas que caen en terrorismo. Reconocer los hechos aunque no nos gusten, aunque nos duelan, es algo que marca un avance. Una medida muy importante que ha hecho también es haber nombrado en la conducción del Gabinete a la ministra Carolina Tohá, realmente uno nota diálogo constructivo con ella. Y una tercera cosa, sobre todo para los de región, es fortalecer al ámbito ferroviario, sobre todo en una región como esta que fue el ombligo ferroviario del país durante muchos años, es algo muy importante”.

LLAMARON A PERSEGUIR CONDUCTAS TERRORISTAS EN BIOBÍO

Una de las críticas elevadas por Díaz de la administración Boric, fue que “reconociendo que existen actos de terrorismo, e indicando que no está de acuerdo con la ley antiterrorista vigente, no se ingrese una modificación a esa ley. Toda democracia en la que existen actos terroristas debe contar con una ley que persiga esas conductas y a quienes las realizan. Y obviamente, lo más importante, que no venga aún a la región”.