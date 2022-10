Michelle Bachelet retorna a Chile luego de dejar su cargo en la ONU

Luego de cuatro años como alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, volvió a Chile, luego de dejar el cargo en agosto pasado. La ex mandataria ya había adelantado que volvería al país cuando terminara sus labores en Naciones Unidas, en las cuales se desempeñó durante cuatro años.

Respecto a su futuro en el país, la ex mandataria dijo que no contaba con planes definidos en el ámbito político. La fundación de la ex presidenta, Horizonte Ciudadano, informó que la ex autoridad habría llegado a Chile el 21 de octubre.

RETORNO A CHILE

La ex presidenta ya había mencionado en junio pasado que no aspiraba a un segundo mandato en las Naciones Unidas, pocas semanas después de realizar un viaje a China que fue duramente criticado por organizaciones de derechos humanos que observaron que dicha instancia no fue aprovechada por la ex Presidenta para denunciar contundentemente las violaciones a las libertades en ese país.

“No buscaré un segundo mandato por motivos personales. Es hora de volver a Chile y estar con la familia”, dijo Michelle Bachelet, quien no pisaba el suelo chileno desde agosto pasado, para protagonizar uno de los espacios de la franja electoral del Apruebo.