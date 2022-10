Padre de Boric dice que su relación con el mandatario no le impide opinar

El padre del Presidente Gabriel Boric, Luis Javier Boric Scarpa, envío una carta titulada “Autonomía del padre para opinar”, luego de una serie de reacciones por sus declaraciones sobre el congelamiento de un proyecto eólico en Magallanes. “Soy el papá de…, lo cual no me inhibe a manifestar libremente mi opinión, en un país en que tenemos libertad de expresión”, dijo el ex gerente de refinación y logística de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP).

“Planteo respetuosamente temas en los que tengo competencia y hago una crítica constructiva en un tema específico”, dijo Boric Scarpa. El padre del Mandatario, agregó que su posición es “irrestricta a que se cumplan las medidas medioambientales y que se compatibilicen con un desarrollo sustentable que no solo beneficiará a Magallanes, sino también a nuestro país y al planeta”.

EL PROYECTO DE HIDRÓGENO EN MAGALLANES

Luego de una serie de observaciones presentadas por la Seremi de Medio Ambiente, HIF Chile y Enel Green Power Chile, retiraron del Sistema de Evaluación Ambiental el estudio de impacto del proyecto eólico Faro del Sur, iniciativa que plantea instalar 65 aerogeneradores en Magallanes.

“Las observaciones de algunos organismos públicos en el proceso de evaluación del parque eólico sobrepasan el estándar habitual, dado que se entregaron todos los antecedentes exigidos por la normativa. A la luz de esas exigencias excepcionales es necesario entender qué requerimientos se pueden incorporar y cuáles definitivamente hacen inviables proyectos de este tipo en la región”, sostuvo la compañía.