Encuesta Cadem: Un 51% se mostró a favor de realizar un nuevo Plebiscito de Entrada

Durante este domingo se dio a conocer una nueva encuesta Plaza Pública Cadem, donde se dio a conocer que un 61% de los consultados apoya que el órgano que redacte el nuevo texto sea una convención mixta, compuesta por constituyentes electos y expertos designados por el Congreso, lo que representa un alza de 2 puntos porcentuales en relación al sondeo anterior, según consignó emol.



En tanto, un 34% cree que la propuesta de Constitución debería elaborarla una convención 100% electa, marcando un descenso de dos puntos. Junto con esto, Cadem revela que un 49% estima que hay que reformar la Constitución actual en lo que sea necesario (1 punto más que la semana anterior), mismo porcentaje que cree que hay que hacer un nuevo proceso (1 punto menos).

Sobre la celebración de un nuevo plebiscito de entrada, un 51% está a favor con realizarlo, versus un 41% que estima que se debe llegar a un gran acuerdo político para tener una nueva convención constituyente.

Asimismo, el sondeo muestra que un 71% está de acuerdo con que Chile tenga una nueva Constitución, dos puntos más que la semana pasada, frente a un 27% que cree que se debería mantener la actual carta magna, tres puntos menos.

En tanto, la desaprobación del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, fue de 59%, mientras que la aprobación llegó a 35% aprueba. En tanto, un 4% no aprueba ni desaprueba, y otro 2% no sabe o no responde. Lo anterior implica un alza de tres puntos en la desaprobación y una caída de cuatro puntos en la aprobación. Estas cifras, correspondientes a la última semana de septiembre, representan la aprobación más baja del Mandatario desde que comenzara su gestión el 11 de marzo de este año. Asimismo, la desaprobación al trabajo del Ejecutivo se ha elevado de un 28% a un 57%.