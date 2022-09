Este 4 de septiembre se desarrollará el denominado Plebiscito Constitucional de Salida que definirá si la sociedad aprueba o rechaza la propuesta constitucional que entregaría una nueva carta magna al país. Por lo mismo, el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha entregado información actualizada acerca de las dudas más comunes que están presentes entre los votantes.

CÓMO INFLUIRÁ LA PANDEMIA

No es primera vez que el país se enfrenta a un proceso eleccionario en pandemia. Recordemos que durante 2020 se efectuó el primer Plebiscito Constitucional y en 2021 se realizaron las elecciones presidenciales, por mencionar algunos. De esta forma, el Servel ha manifestado que están preparados, en base a las experiencias previas, para que el proceso se desarrolle con normalidad.

A raíz de esto, es necesario tomar en cuenta algunas consideraciones. En primer lugar, el Ministerio de Salud (Minsal) incorporó en el Plan Paso a Paso que, el pase de movilidad no será requisito para ir a sufragar. Asimismo, tampoco será un requisito para el desplazamiento de los electores a los locales de votación, los días 3, 4 y 5 de septiembre.

La flexibilización de restricciones sanitarias no finaliza ahí, ya que tampoco se realizarán controles de temperatura en los recintos de votación, con el fin de agilizar el proceso que convoca a más de 14 millones de personas en todo el territorio nacional.

Es importante destacar que seguirán rigiendo algunas medidas sanitarias para prevenir contagios. Según el Servel, durante el domingo 4 de septiembre se exigirá al electorado acudir con sus propios implementos de protección como, por ejemplo, la mascarilla o cubrebocas. De todas formas, ante alguna necesidad específica, los locales dispondrán de kits sanitarios para colaborar en un apropiado resguardo de las medidas recomendadas por el Minsal.

CARNET EXTRAVIADO O VENCIDO

Una situación bastante común que se ha presentado desde que la pandemia se hizo presente en el país, es el vencimiento de las cédulas de identidad. Escenario propiciado por las restricciones de desplazamientos, implementación de aforos, entre otros.

Al respecto el Servel ha optado, tal como en votaciones anteriores, permitir que las personas que posean su carnet vencido puedan ejercer su derecho a voto. Salvo que el documento haya vencido antes del 1 de octubre de 2019, en tal caso, el elector no podrá votar. Para estas situaciones solo existe una excepción y es que la persona afectada asista a las urnas portando su pasaporte.

Lamentablemente no existen otras salvedades, ya que ni siquiera el comprobante de la cédula de identidad en trámite puede reemplazar a alguno de los dos documentos mencionados. De esto se desprende que aquellos que hayan perdido su carnet y/o pasaporte no podrán ejercer su derecho a voto.

EL VOTO ASISTIDO

Según las cifras del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en el país hay más de dos millones de personas con discapacidad, que se encuentran habilitadas para votar, por lo mismo, es relevante señalar de qué forma pueden ejercer su derecho a voto.

Una persona con discapacidad puede sufragar en compañía de un familiar, de alguien de confianza (mayor de 18 años), ser acompañado de una mascota guía o solicitar ayuda al presidente de mesa. A esto se le denomina voto asistido y también puede ser aplicado en adultos mayores que lo necesiten.

En el caso de las personas con discapacidad visual, deben pedir al presidente de mesa la cartilla especial en sistema braille. Mientras que, para las personas con discapacidad auditiva, el Servel ha dispuesto un canal de atención en su sitio web (servel.cl) el cual cuenta con lengua de señas para entregar información de cómo sufragar.

Otro punto que es importante señalar, si una persona no puede ingresar a la cámara de votación, ya sea porque la silla de ruedas no entra o hace su votación desde una camilla, es deber de la mesa aceptar el voto fuera de la cámara.

Cabe destacar que una persona con discapacidad posee los mismos derechos y deberes que cualquier otro compatriota, por lo cual, si no puede asistir a votar o ser vocal de mesa debe justificar su ausencia en el Juzgado de Policía Local cuando sea citado.

EXCUSAS AUTORIZADAS PARA NO SUFRAGAR

Si bien este 4 de septiembre la asistencia a las urnas será obligatoria, el Servel considera ciertas causales de excusas que permiten que una persona que no ejerció su voto no sea multada. Ya que quienes no participen se arriesgan a multas que puede alcanzar hasta las 3 UTM o 180 mil pesos aproximadamente.

Algunas de las principales excusas son: Estar a más de 200 km del domicilio electoral. Quienes se encuentren en esta situación deberán, el 4 de septiembre, acudir a una unidad de Carabineros de Chile (comisaría, tenencia o retén) y dejar una constancia. Dicho documento será solicitado por un juez cuando ocurra la citación al Juzgado de Policía Local.

También son consideradas excusas válidas la ausencia del país, es decir, cualquier persona que se encuentre fuera de los límites del territorio nacional y el padecimiento de una enfermedad, ya sea Covid-19 u otra que imposibilite para el ejercicio del acto de sufragar.

Finalmente, el Servicio Electoral ha habilitado una web exclusiva (plebiscitoconstitucional.servel.cl) para entregar información acerca del proceso eleccionario con tal de que todos resuelvan sus dudas en los días previo al Plebiscito de Salida del 4 de septiembre.

