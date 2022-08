Siches por dichos de abogado de Llaitul: "no nos vamos a hacer cargo de especulaciones"

La ministra del Interior, Izkia Siches, respondió hoy, al ser consultada por los dichos de John Maulen,uno de los abogado del líder y vocero de la CAM, Héctor Llaitul, quien durante la mañana del martes aseguró que en los próximos días la organización dará a conocer en detalle las comunicaciones con el Gobierno.

Uno de los integrantes del equipo de defensores del comunero, que se encuentra en prisión preventiva en la cárcel El Manzano de Concepción, indicó que “para tener una mayor claridad y por la seriedad que reviste este tema, se decidió hacer una declaración y una denuncia con respecto a estos temas y esto lo hará a través de la organización, la Coordinadora Arauco Malleco, firmada por Héctor Llaitul en donde se va a detallar cada comunicación que hubo con el gobierno, sí hubo o no hubo comunicación y si es que hubo, el detalle”.

Los dichos se enmarcan en el flanco que se le ha abierto al Ejecutivo por los contactos que la ex ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, tuvo a través de una asesora, con Llaitul y que finalmente le costaron la salidad del Gobierno. Desde la administración afirman que dichas gestiones de diálogo no fueron ni informadas por la ex ministra ni instruidas por el Mandatario.

La titular de Interior reiteró “lo que ya ha dicho el Presidente, no ha existido ninguna instrucción por parte del Presidente ni por parte de esta ministra de tomar contacto con la CAM ni con el señor Héctor Llaitul. Pero también, obviamente, no nos vamos a hacer cargo de especulaciones que andan circulando por la prensa”.