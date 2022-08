Con llamado a participar del Plebiscito finaliza conversatorio que une distintas miradas sobre proceso constituyente

Durante el diálogo se abordaron de forma extensiva materias como el sistema político propuesto y la respuesta del texto frente a temas relacionados a seguridad y desarrollo del país.

Medioambiente, educación, vivienda, plurinacionalidad, salud, equidad de género y organización territorial fueron algunos de los temas abordados el sábado pasado por los exconvencionales Fuad Chaín, Javier Fuchslocher y Tammy Pustilnick, quienes junto al analista político Bryan Smith, participaron del conversatorio organizado por diario La Tribuna y Radio San Cristóbal de cara al plebiscito del próximo domingo 4 de septiembre.

En la cita, que se desarrolló en el auditorio de la Corporación Cultural Municipal y que fue transmitida a través de nuestras redes sociales, los partidarios de las opciones Rechazo y Apruebo abordaron distintas temáticas, coincidiendo al momento de destacar la importancia de participar del proceso eleccionario.

La instancia de diálogo fue convocada por diario La Tribuna y radio San Cristóbal respondiendo a la misión de informar veraz y oportunamente, contrarrestando así ambas miradas del texto constitucional, siempre promoviendo el desarrollo de la provincia de Biobío.

SISTEMA POLÍTICO

En el contexto de la actividad, el ex convencional constituyente por el distrito 22, Fuad Chahín, afirmó que “creo que este texto tiene cosas valorables, como la definición de Chile como un Estado Social Democrático y de Derecho, en materia ambiental y de género. Sin embargo, los aspectos estructurales que tiene este texto, que a mi juicio son un experimento, harán imposible que aquellas buenas noticias que tiene esta propuesta sean posibles”. El abogado indicó que “el sistema político que propone el texto nos garantiza crisis de gobernabilidad. Además nos condena a la inseguridad, pasamos a amarrarle las manos al Estado en materia de seguridad, eliminando el Estado de Excepción, estableciendo que las fuerzas armadas no pueden colaborar en el control fronterizo o estableciendo un estatuto de los privados de libertad”. Además cuestionó que el texto “haya sido realmente democrático, porque la democracia no es solo el gobierno de las mayorías, sino que la expresión de las mayorías con respeto a las minorías, y creo que en la Convención no se respetó a las minorías”

En tanto, la ex convencional constituyente por el distrito 20, Tammy Pustilnick, declaró en su intervención inicial, que “estoy muy satisfecha con el resultado, que es parte del proceso más democrático del último tiempo en Chile. Además, no hay ningún constitucionalista internacional de renombre que no diga que esta es una buena propuesta constitucional”. “No solamente robustece nuestra democracia, sino que también habilita las bases para disminuir las desigualdades que tenemos en el país haciéndose cargo de los problemas que tenemos, como el centralismo, desconcentrando territorialmente el poder, dándole más poder a las regiones”, mencionó la ex representante del distrito 20.

Por su parte, el cientista político y vocero del Movimiento Ciudadano por el Rechazo, Bryan Smith, inició su alocución reconociendo que “Chile necesita una nueva Constitución y el proceso de la convención trajo a la palestra la discusión política sobre derechos sociales, la paridad, los asuntos pendientes con nuestros pueblos ancestrales y la ecología entre otros temas”.

El académico analizó el panorama “en la Convención Constituyente, donde hay una sobrerrepresentación de un sector, razón por la que tenemos una propuesta constitucional que hoy en la estadística, genera una división que puede ser peligrosa para el futuro, por eso yo creo que la opción es rechazar, para buscar un nuevo mecanismo y continuar en este proceso constitucional”.

Al momento de su intervención, Javier Fuchslocher, ex convencional constituyente por el distrito 21, valoró en el panel el hecho de que “tenemos un texto escrito en democracia, con una opción que ganó para escribir ese texto y con convencionales democráticamente electos. Hoy tenemos un texto que considera varios elementos sociales que nos permitirán ser un buen ejemplo de país”.

HUBO OPINIONES DISPARES SOBRE LA REPRESENTATIVIDAD DEL TEXTO

La ex convencional Pustilnick, realzó durante el debate que en Chile “somos un solo Estado, con un territorio único e indivisible, donde convive una diversidad de personas, pueblos y culturas. Por lo tanto, reconocemos, incluimos y garantizamos el mismo respeto y goce de derechos fundamentales para esa diversidad, cosa que no existe hoy en día”. El también abogado y ex convencional constituyente por el distrito correspondiente a la Región de La Araucanía se refirió, al ser consultado por el moderador del panel de conversación, citando al Premio Nacional de Economía, Joseph Ramos, que “”no hay ningún artículo que realmente se encargue de promover el desarrollo económico y sin este no es posible financiar los derechos sociales”. En el último tiempo en Chile hemos recibido miles de personas de países cuyas constituciones les garantizan derechos”. “Muchos países no garantizan derechos sociales y sin embargo los países, los Estados y su estructura política y económica sí lo hace.

El problema de este texto es que con una plurinacionalidad más radical que la de Bolivia y el sistema político de Ecuador no vamos a lograr los derechos sociales de Finlandia, como se pretende en el texto constitucional”, adelantó Fuad Chahín. El ex convencional constituyente del Distrito 21 dijo que “cuando se promueve la probidad, la condena a los monopolios, cuando se generan buenas normas de emprendimiento, tenemos un camino para poder crecer como país”. En su análisis en este punto del debate, Smith explicó que “los estudios de la Asociación Nacional de Emprendedores de Chile indican que más de un 80 por ciento de los emprendedores va a botar rechazo, eso es un indicador de que sin duda no les es conveniente desde una perspectiva económica”. “En cuanto al sistema político, los parlamentarios podrían tener iniciativas en materia de gasto público, cosa que sin duda se prestaría para el populismo”, agregó el cientista político.

CAMBIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD DIVIDIERON A PANELISTAS

La ex convencional Pustilnick abordó las críticas al resultado del trabajo de la Convención Constitucional e indicó que “todo cambio por supuesto que genera incertidumbre, pero de ahí a afirmar que por aprobar un texto que resulta directamente de un proceso democrático y representativo se generará un escenario negativo, yo sería más cuidadosa de afirmarlo de esa forma”.

Fuad Chahín, por su parte, ejemplificó un escenario negativo con las posibilidades que abre el texto al “descontitucionalizar Carabineros y el día de mañana con mayoría simple del Congreso se va a poder establecer u otras policías o desnaturalizarlas por completo”. “Además se dice que son no militarizadas, cuando el crimen organizado está cada vez más militarizado. Con esta constitución las Fuerzas Armadas tienen que dejar de colaborar con Carabineros en nuestras fronteras cuando tenemos un tremendo problema con la migración ilegal”, observó el ex convencional constituyente.

La ex integrante de la Comisión de Forma y Estado de la Convención Constituyente respondió, frente a esta interpelación, que “esta propuesta se hace cargo de un problema muy delicado para todos, sobre todo en estos tiempos y trata de dar herramientas de coordinación con el Ministerio Público, la Defensoría y Tribunales”. “Que no sean militarizadas no significa que no sean profesionales, tengan uniforme o que dejen de tener armas de fuego”, agregó Tammy Pustilnick. Respecto a los derechos sociales abordados en la propuesta constitucional, el ex constituyente por el Rechazo indicó que en el texto “se confunde el rol del Estado garante responsable con un Estado prestador. El Estado tiene que garantizar y utilizar toda nuestra capacidad pública y privada para garantizar efectivamente los derechos sociales y resolver los problemas de la gente y que estas no sean un eslabón más del Estado”.

DEBATIERON LA INCLUSIÓN DE TODOS LOS CHILENOS EN LA CARTA

Respecto a iniciativas populares de norma que consiguieron las firmas suficientes para pasar al espacio del debate constitucional que luego no fueron consideradas en el pleno de la Convención, Fuad Chahín explicó que “lamentablemente, el proceso de participación generó mucha frustración, porque la gente sintió que le tomaron el pelo. Un nuevo proceso constituyente cuando gana el Rechazo no debe partir de cero”. “Tomemos las cosas buenas, las cosas malas, las iniciativas de norma que se presentaron con muchas firmas y que fueron rechazadas, tomemos la propuesta de Bachelet en 2017 y probablemente le podremos proponer al país una Constitución que nos dé estabilidad, seguridad y derechos sociales que realmente se puedan consolidar”, llamó el ex redactor de la propuesta. El docente, quien fuera en su momento convencional constituyente por el Distrito 21, dijo que “nuestros representantes en la Cámara de Diputados, con un Congreso bastante equilibrado y en representación proporcional verán las leyes”.

Hacia el cierre de la actividad la ex convencional constituyente, Tammy Pustilnick, reiteró que “esta constitución no es 100 por ciento buena y a mí no me gusta al 100 por ciento, pero la propuesta constitucional actual comulga con principios que los adherentes del Rechazo defienden”. “Lo que permite este texto hacia el futuro, en materia de pensiones, es que las futuras cotizaciones vayan todas a un fondo común, que el mismo día en que se firmó dijeron que no garantizaría arreglar el problema”, puntualizó Fuad Chahín en su intervención. El cientista político que participó del debate invitó “a todas las personas a votar por la opción Rechazo, porque necesitamos una nueva y buena constitución, que realmente sea la casa de todos, donde exista una representación legítima y equilibrada de todas las visiones políticas en nuestro país”. “La Democracia Cristiana ha sido uno de los partidos con mayor representación parlamentaria, de concejales y en municipalidades, mientras en la Convención Constituyente tuvo un representante. Existió un desequilibrio político”, analizó el especialista.

DEFENDIERON EL PROCESO DEMOCRÁTICO Y ACUSARON SEPARATISMO

Pustilnick valoró el que “por primera vez escribimos una Constitución con personas democráticamente electas. Creo que acá hay que entender bien que el pueblo decidió en democracia. Todas las demandas de la ciudadanía están en el texto constitucional”. Fuad Chahín dijo que “no podemos pasar de una Constitución que nos divide a otra que nos quiere dividir. Los países que han sido ingenuos en estos procesos lo han pagado caro y cuando reaccionan ya es demasiado tarde, porque muchas veces se ha perdido la democracia”.

El convencional Fuchslocher apunto a que “no solamente las bondades de la propuesta me permiten asegurar que vamos a tener un camino mucho más democrático porque hay certezas mientras que en rechazar no hay certeza”. El docente invitó “a aprobar esta propuesta. El 04 de septiembre sabremos cual es la voluntad de la ciudadanía. Grupos que no habían participado anteriormente en la política tuvieron por primera vez voz y voto en la decisión de un marco constitucional que nos permita construir mejor ley y mejor política pública”.