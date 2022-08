“No generar querellas con lo que está pasando en Alto Biobío lo encuentro grave” indicó ex delegado provincial

El ex delegado presidencial de la provincia de Biobío Ignacio Fica, en entrevista con radio San Cristóbal, abordó diversas materias relacionadas con proyectos emblemáticos y seguridad pública, catalogando de “grave la falta de presentación de querellas por parte del Ejecutivo tras el incendio de la casa de la familia Wild en el fundo San Miguel.

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS DE LA PROVINCIA

Al abordar iniciativas de desarrollo provincial, Ignacio Fica indicó que “hay proyectos que trascienden una administración, hay proyectos también que unen las provincias y que finalmente le dan un impulso a la región, y uno de ellos es Pichachén en donde yo le tengo un cariño particular a este proyecto porque es una iniciativa que comenzó desde el proyecto hasta el proceso de financiamiento (…) Previo a retirarnos de nuestra administración quedó con asignación presupuestaria para año 2022, pero era un trámite que había que seguir peleando y hay que seguir peleando”, precisó.

En este punto agregó que “creo que ahí también hay una tremenda responsabilidad que tiene esta nueva administración porque es una tremenda noticia que podría dar a la región, este no es sólo un paso solamente para Antuco ni la provincia de Biobío, sino que es para toda la región del Biobío, y por supuesto que son proyectos emblemáticos que insisto trascienden administraciones”, puntualizó.

A lo anterior agregó que “por otro lado también me he enterado de un nuevo financiamiento que viene para el aeropuerto María Dolores lo cual lo encuentro importante, pero por otro lado también se tiene que seguir trabajando en poder unificar voluntades y unir voluntades con respecto a las aerolíneas, porque aquí no tan solo depende la voluntad del gobierno de turno, sino que también aquí depende de la voluntad un privado que en este caso es la aerolínea de poder volar hasta Los Ángeles”, puntualizó.

SEGURIDAD PÚBLICA

Al abordar temas de seguridad de la provincia, Fica comentó que “yo he sido bastante crítico cuando era delegado con respecto a lo que hoy día ocurre y sigue ocurriendo en la provincia. Es un trabajo incesante que no puede parar y es un trabajo diario que hay que realizar de coordinación de operativos, pero uno cuando revisa las cifras de lo que ha pasado desde el 11 marzo hasta hoy vemos un aumento un 25% por ejemplo en los homicidios, entonces esto puede pasar por varios factores, pero uno de los factores principales es porque hay una desconexión por parte del gobierno a lo que está pasando y día en nuestro país”.

Junto con ello agregó que “hoy día tenemos un gobierno que está preocupado prácticamente en un 100% en lo que pasará el 4 de septiembre, pero se ha olvidado de lo más importante que es poder gobernar, entonces en situaciones y dolores como estos que son la violencia y como es la delincuencia se van dejando de lado”, enfatizó.

Según el ex delegado provincial, “si uno sale a la calle y le pregunta a la gente cuáles son los tres primeros problemas que ellos tienen van a hablar de la inflación o del tema de la crisis económica, de la delincuencia, por lo tanto, cuando uno ve que no hay una conexión con los dolores que hoy día tiene nuestro país, de verdad uno lo ve y ve está cifra como resultado de eso, y este es un resultado de que no habido una preocupación absoluta por parte de toda la autoridades que hoy día tienen que preocuparse de estas temáticas, y yo he escuchado que dicen “pero es que la delincuencia no partió el 11 de marzo” y efectivamente no partió el 11 marzo, pero el 11 marzo comenzó a aumentar, y eso grave”.

VIOLENCIA EN ALTO BIOBIO

En relación a los hechos de violencia en la comuna de Alto Biobío como la toma del fundo San Miguel y la casa patronal de la familia Wild, Ignacio Fica enfatizó que “no generar querellas con respecto a lo que está pasando en comunas como Alto Biobío lo encuentro grave. Nosotros durante un año prácticamente en Estado de Excepción no tuvimos ningún atentado en nuestra provincia después de haber tenido prácticamente un año completo con atentados en la comuna de Mulchén, y no digo que producto del Estado de Excepción haya dejado de existir terrorismo, pero si generó un nivel de seguridad mucho mayor en los sectores donde había una complicación, pero cuando uno da señales tan erradas como Estado de Excepción acotado, como poca coordinación, como poco interés, finalmente pasan situaciones como la que están pasando en Alto Biobío”, puntualizó.

A lo anterior agregó que “han tratado de tocar estas temáticas, pero de manera bien tibia, han sido tibios en estas materias (…) En Cañete tuvieron parada una ambulancia con una persona grave porque los terroristas estaban cortando el camino, y la delegada regional se demoró dos días en hablar diciendo que se iban a querellar, y de nosotros se burlaban porque vivíamos presentando querellas, pero entregábamos una señal que a nuestro parecer era correcta, condenar estas situaciones y perseguirlas”.