Chile Vamos responsabiliza al gobierno por crisis de seguridad histórica

Los líderes de las bancadas de Chile Vamos, Jorge Alessandrí (UDI), Andrés Longton (RN) y Francisco Undurraga (Evopoli) expusieron su preocupación por las cifras entregadas por las policías sobre la delincuencia, las que según afirman, evidencia la crisis delictual desenfrenada.

Jorge Alessandri, jefe de la bancada gremialista, dijo que el primer semestre de 2021 hubo 3.376 denuncias por encerronas o portonazos y en el mismo período de este año la cifra aumentó a 7.429, un 120% más de casos. En esa misma comparativa temporal, los homicidios de 2021 fueron 301, mientras que en 2022 fue de 460, un alza de 53%. Asimismo, comentó que esto indicaba que el fenómeno delictual no empezó con el cambio de Gobierno, pero sí que se ha incrementado y puesto más violento.

Seguido a ello abarcaron la situación migratoria que, según datos de la PDI, entre mayo y abril de 2021 hubo 4.790 ingresos clandestinos, mientras que al año siguiente la cifra casi se triplicó, al llegar a 14.076. Finalizando con datos de la Macrozona sur, donde si bien se registra una reducción de los hechos de violencia en 28%, la cifra está por debajo del 45% obtenido en la aplicación del Estado de Excepción en la administración anterior, en la que se desplegó un contingente militar de 2.000 efectivos, mientras que Boric dedicó 1.300. En esa línea, Alessandri afirmó que “el hecho que (el estado de excepción) sea acotado, si afecta y afecta gravemente”.

El diputado Andrés Longton apuntó a un sesgo ideológico del Ejecutivo para abordar el tema, comentando que “este Gobierno ha dado señales contradictorias con respecto a un fenómeno que tiene a la mayor parte de nuestro país aterrorizado. Cuando las prioridades tienen que ver con los indultos, el retiro de querellas, con estados de excepción acotados, con no expulsar a migrantes que entran de manera irregular y en que muchos de ellos delinquen o ingresan por pasos no autorizados (…) porque hay una mirada sesgada, ideológica, que tiende a no combatir como corresponde ni con las herramientas adecuadas la delincuencia en nuestro país. No bastan las buenas declaraciones, se necesita que esas declaraciones se concreten en hechos”.

Su par de Evopoli, Francisco Undurraga, enfocó las críticas a la ministra Iskia Siches, asegurando que en “más de 190 días gobernando todavía no sabe la ministra del Interior quiénes son las personas que tiene a cargo, cuáles son las dependencias a la que ella manda. 190 días gobernando, cada 15 días viene a pedir prórroga del Estado de Excepción y cada 15 días nos señala que tiene un plan, plan que no conoce el país, plan que lamentablemente no ven los habitantes del Norte, tampoco los habitantes de la Macrozona Sur, ni tampoco los habitantes de Los Ríos”, comentó el parlamentario.

Otro de los presentes fue el diputado UDI, Cristhian Moreira, el que se refirió al caso del Cabo Florido, quien hoy fue homenajeado en la tenencia de Pedro Aguirre Cerda donde fue abatido. El parlamentario comentó que “vemos desgraciadamente que el gobierno no te defiende y eso es grave, porque es el deber primordial de garantizar la seguridad para todos los chilenos”.

En materia de agenda de seguridad, esta tarde se define la renovación del estado de excepción, habiéndose descartado ya su aplicación en la Región de los Ríos y en la zona norte, pese a las críticas que incluso vienen desde sectores oficialistas.