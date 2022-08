"De la mayor gravedad” calificaron diputadas del distrito 21 dichos de seremi de salud del Biobío

Diputadas del distrito 21 calificaron de “impresentables” y “de la mayor gravedad” las polémicas declaraciones dadas a conocer por el seremi de Salud del Biobío Eduardo Barra, quien manifestó que fueron “mandatados por el Presidente Gabriel Boric” para impulsar la opción del Apruebo, esto en el marco de una charla que se desarrolló en la Universidad Técnica Federico Santa María de la comuna de Hualpén.

Los dichos formulados el pasado 28 de abril fueron evidenciados en un video difundido este miércoles a través de redes sociales. En el registro, el seremi de Salud manifestó –entre otras cosas- que “nosotros como Gobierno estamos disponibles para el Apruebo y lo vamos a impulsar, esa es nuestra opinión, y, como digo, estamos mandatados por nuestro Presidente para plantearlo”, expresó.

VOCERÍA DEL GOBIERNO

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo fue abordada respecto de los polémicos dichos del seremi de Salud, Eduardo Barra.

La secretaria de Estado respondió que se recopilan los antecedentes necesarios sobre dichos episodios que “sin lugar a dudas es una declaración grave”, dado que -aseguró- no se ajusta al mandato que se ha establecido.

“No sé qué habrá interpretado el seremi, pero evidentemente nosotros tenemos una labor y un deber de prescindencia que tienen que respetar todos los miembros de este Gobierno”, puntualizó.

“ES FRANCAMENTE IMPRESENTABLE”

La diputada del distrito 21 Flor Weisse (UDI) enfatizó que “lo que dijo el seremi es francamente impresentable, parece que al Presidente no le basta con tener a la Contraloría en La Moneda, él se creyó un todopoderoso donde las normas y las leyes parecieran no regirle, y así lo hacen notar sus seremis en la región”.

En esa línea agregó que “estamos derechamente frente a una corrupción electoral liderada por el mismísimo Presidente de la República, por lo que oficiaré a la Contraloría para que investigue y aclare de inmediato esta situación, y se apliquen las medidas o sanciones que correspondan”.

Flor Weisse

“ES DE LA MAYOR GRAVEDAD”

La diputada Joanna Pérez (DC) se sumó a presentar estos antecedentes ante Contraloría debido a la “gravedad” de las declaraciones de la autoridad de salud.

En específico manifestó que “creo que es de la mayor gravedad lo que ha informado el seremi de Salud de la región del Biobío en un encuentro, en donde los instructivos de Contraloría han sido claros y categóricos y aquí se está atribuyendo una instrucción del Presidente de la República Gabriel Boric en el proceso, y por lo tanto vamos a remitir todos estos antecedentes a Contraloría para que se pronuncie, y si se está dando este intervencionismo, si se ha continuado, si se utilizan recursos públicos, y por lo tanto aquí es el Presidente el que tendría que aclarar si ha dado esa instrucción a funcionarios de gobierno”.

Joanna Pérez

“ESTO NO CORRESPONDE”

La diputada Karen Medina (PDG) en tanto, puntualizó que “la verdad es que me preocupa, creo que es injusto que hoy día el gobierno use recursos públicos para hacer campaña por una opción, y que efectivamente su campaña de información no es así, están usando a los funcionarios y recursos públicos para hacer campaña por el Apruebo por lo que creo que no corresponde”, enfatizó.

En este punto agregó que “si vemos las encuestas y lo que yo puedo ver en terreno es que hay mucha gente que está en desacuerdo con esta propuesta de Constitución, y a pesar de esta fuerte campaña del gobierno, la gente está buscando otros medios para poder informarse y defender sus ideas”.

Además agregó que “el Rechazo se mantiene al alza y por sobre al Apruebo, a mí me da pena que el proceso se pierda de esta manera porque es un proceso necesario y justo, pero estoy convencida, así como muchos, de que tenemos la opción y el futuro de poder cambiar y no tenemos que aceptar esto en las condiciones que viene, porque nosotros queremos lo mejor para el país, por lo tanto, yo sigo firme con mi opción del rechazo, pero de rechazo para seguir buscando cambiar la Constitución que actualmente nos rige”, finalizó.