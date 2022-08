Sentencian a ex alcalde de Yumbel por “abandono de deberes”: Fue inhabilitado de cumplir cargos públicos

El Tribunal Electoral de la región del Biobío confirmó una sentencia en contra del ex alcalde de la comuna de Yumbel Juan Cabezas Vega por “notable abandono de deberes” durante su administración, por lo que el mismo ente declaró su inhabilidad para ejercer cualquier cargo o empleo público durante los próximos cinco años.

Según los documentos de la sentencia dictada el pasado 3 de agosto, la presentación de esta acusación ante el Tribunal Electoral fue realizada por el actual alcalde José Sáez Vinet, los concejales Peter Stengel, Juan Carlos Herrera y Mauricio Ruiz Hermosilla, quienes denunciaron “transgresiones a las normas legales cometidas por el ex alcalde Cabezas, que, en su concepto, se traducen en un notable abandono de deberes, durante su período alcaldicio que se extendió desde el 6 de diciembre de 2016 hasta el 28 de junio de 2021”.

En el documento mencionado, el Tribunal indicó que “Se acoge el mencionado requerimiento formulado en esta causa en contra del ex alcalde de la comuna de Yumbel, don Juan Adolfo Cabezas Vega, y ello en base a las transgresiones que fueron acreditadas, por haber incurrido en la causal de notable abandono de deberes. En su actual calidad de ex alcalde y no siendo posible aplicar la medida de remoción del cargo (…) se inhabilita al requerido para ejercer cargos públicos por cinco años contados desde que quede ejecutoriada la presente sentencia.”

LOS CUESTIONAMIENTOS

La denuncia presentada aborda diversos hechos que fueron analizados por el Tribunal y que terminaron en este dictamen. Uno de ellos fue “la sanción impuesta por la Superintendencia de Educación del Biobío, (…) de 28/04/2021, a 13 establecimientos educacionales municipales, consistente en la privación temporal por cuatro meses, de un 10% de la subvención de cada uno de ellos, que en total corresponde a la suma aproximada de $100 millones, sanción ejecutada por la Secretaría Regional Ministerial, mediante el descuento en la subvención general que le corresponde percibir al DAEM de Yumbel por cada uno de los establecimientos educacionales”.

Otro de los puntos tiene relación con el déficit del DAEM de la comuna, donde se precisó que “al mes de junio de 2021 se proyectaba en el DAEM de Yumbel un déficit de $810.077.477, siendo esto superior al déficit experimentado en el año 2020, cuando se traspasaron desde el municipio $630.000.000”.A raíz de esta situación y, según informe presentado por la Jefa de Finanzas del Departamento de Educación, a diciembre de 2021 se proyecta un déficit financiero de $811.517.377 adicionales”.

En este punto se agregó que “al 31 de mayo de 2021, existía en el DAEM de Yumbel una deuda total de servicios básicos de $50.051.127; los establecimientos educacionales estaban sin internet y a punto que se les suspendiera el suministro de luz y agua, como de hecho ocurrió en el establecimiento de Río Claro”.

ENTREGA DE AYUDAS SIN RESPALDO Y DUPLICADAS

A lo anterior se sumaron otros antecedentes sobre preinformes de auditoría realizados por la Contraloría respecto de las transferencias realizadas por la Subsecretaría del Interior para cubrir gastos extraordinarios por la pandemia de Covid-19, donde se detalló entre otras cosas que: “Se constató que del total de 5.147 beneficios sociales otorgados por la Municipalidad de Yumbel, asociados a la entrega de cajas de alimentos, cupones de gas y de tarjetas giftcard, la Contraloría procedió a examinar la documentación de respaldo de 90 beneficiarios, determinándose que los RUT informados por la Municipalidad no contaban con un informe social y/o antecedentes de respaldo que permitieran acreditar el estado de indigencia o de necesidad manifiesta”.

A lo anterior se agregó que de un total de 4.467 beneficiarios sociales al fondo Covid, “se comprobó que 109 beneficiarios registraban domicilio en otra comuna y 70 no contaban con el Registro Social Hogares (…) Se determinó la ausencia de documentación de respaldo de la entrega de 1.414 cupones de gas de 15 kgs., por $ 15.348.320; y de 697 tarjetas giftcard, por $27.880.000, lo que totaliza $43.264.320; hecho que transgrede lo establecido en el artículo 55 del Decreto Ley N° 1.263”.

En este último punto, el documento resumió que según el preinforme de auditoría del pasado 9 de noviembre de 2021, realizado por Contraloría se resume en la “entrega de ayuda social duplicada a ocho personas; existencia de 5.147 beneficios sociales otorgados al municipio y asociados con la entrega de cajas de alimentos, cupones de gas y tarjetas giftcard, y ello en base a noventa beneficiarios que no contaban con un informe social y/o antecedentes justificativos de un estado de indigencia o de necesidad manifiesta; caso de 4.467 beneficiarios que recibieron algún beneficio social asociado a fondos COVID-19, comprobándose que 109 registraban domicilio en otra comuna y setenta no contaban con Registro Social de Hogares; ausencia de documentación de respaldo en la entrega de 1.414 cupones de gas y de 697 tarjetas giftcard”.