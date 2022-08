Ex vicepresidente de Convención Constitucional: “Necesitamos seguridades y certezas para seguir avanzando”

El ex convencional constituyente y ex vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, abordó diversos temas de la contingencia nacional de cara al proceso del Plebiscito de Salida del próximo 4 de septiembre, entre ellos, la propuesta de una “tercera vía” en un eventual triunfo del Rechazo, y las cifras de las encuestas que posicionan esta opción por sobre el Apruebo.

OPCIÓN DE UNA “TERCERA VÍA”

En entrevista con radio San Cristóbal la tarde de este martes, el ex vicepresidente de la Convención Constitucional se refirió a los dichos del Presidente Gabriel Boric sobre llamar a un nuevo proceso constituyente en el caso del triunfo del Rechazo, donde indicó que “el Presidente ha dicho ‘mira, yo opino que debiéramos ponernos de acuerdo y hacer otro proceso constituyente’, cuestión que el Presidente no tiene la atribución de hacer. Él podrá quererlo y promoverlo, pero no tiene esa atribución”, enfatizó.

Junto con ello, agregó que “hay parlamentarios que han dicho que mejor en el Senado y en la Cámara de Diputados nosotros escribimos la Constitución, que son los que sí tienen la atribución de hacerlo si es que logran los acuerdos. Hay otros que han dicho que mejor dejemos todo tal cual como está, porque esta Constitución que tenemos ahora es buena -el sector más conservador en especial-; y hay otros que han dicho que llamemos a un grupo de expertos para que ellos la escriban”.

A lo anterior, agregó que “lo que yo creo que señalan estas múltiples opiniones en el caso de que gane el Rechazo es que justamente se prolonga el espacio de incertidumbre sobre qué diablos vamos a hacer, y hoy día los chilenos y chilenas necesitamos seguridades y certezas para seguir avanzando”.

CAMPAÑA DE “CASAS POR EL APRUEBO”

Gaspar Domínguez abordó la campaña de buscar que simpatizantes en favor del Apruebo puedan poner un afiche en sus casas, comentando que “lo que busca esta campaña es que las personas que quieran apoyar, así como las personas que ponen carteles en sus casas de candidatos, también puedan poner un poster de que están por el Apruebo, pero por cierto esto es voluntad de cada persona si quieren ponerlo o no en su espacio privado”.

A lo anterior, agregó que “el problema muchas veces es que nos dedicamos a poner atención a cuestiones que a mi juicio son accesorias. Yo me atrevería a llamarlas ‘chimuchina’, porque aquí lo que importa es que estamos probablemente frente a una de las elecciones más importantes que hemos tenido en las últimas décadas, probablemente muchos de nosotros no vamos a volver a votar en una elección tan relevante como esta, y lo importante es que la ciudadanía se dé el tiempo de discutir la propuesta de la nueva Constitución y las normas que ya están contenidas, y no si alguien quiere o no poner un cartel en su casa”.

ENCUESTAS A FAVOR DEL RECHAZO

Al ser consultado sobre las últimas encuestas que posicionan a la opción del Rechazo por sobre el Apruebo, el ex vicepresidente de la Convención Constitucional manifestó que “es bueno conocer lo que muestran estos estudios de opinión, la encuesta Cadem es una encuesta donde se realizan siete mil u ocho mil llamados telefónicos, y que alrededor de un 10% de las personas contestan el teléfono que son 700 u 800 y a ellos manifiestan su posición y es lo que conocemos”, precisó.

En esa misma línea, agregó que “cuando uno va a una junta de vecinos o cuando conversamos en el centro con las personas y cuando hablamos con los estudiantes, la gente no está preocupada por lo que dijo o no dijo una encuesta. La gente muchas veces está preocupada por las normas y sus consecuencias, y nos preguntan qué va a pasar con salud, con educación o con vivienda, y yo creo que lo más relevante es ocupar el tiempo en hablar de estas cosas”.