Gaspar Domínguez: Presidente Boric "no tiene atribución" de llamar a otro proceso constituyente

En entrevista con radio San Cristóbal la tarde de este martes, el ex vicepresidente de la Convención Constitucional Gaspar Domínguez se refirió a la alternativa de una “tercera vía” en un eventual triunfo del rechazo en el Plebiscito de Salida del próximo 4 de Septiembre.

En particular, Domínguez se refirió a los dichos del presidente Gabriel Boric sobre llamar a un nuevo proceso Constituyente en el caso del triunfo del rechazo, donde indicó que “el presidente a dicho “mira yo opino que debiéramos ponernos de acuerdo y hacer otro proceso constituyente”, cuestión que el presidente no tiene la atribución de hacer, el podrá quererlo y promoverlo pero no tiene esa atribución”, enfatizó.

Junto con ello agregó que “hay parlamentarios que han dicho que mejor en el senado y en la cámara de diputados nosotros escribimos la constitución, que son los que sí tienen la atribución de hacerlo si es que logran los acuerdos, hay otro que han dicho que mejor dejemos todo tal cual como está porque esta constitución que tenemos ahora es buena -el sector más conservador en especial- y hay otros que han dicho que llamemos a un grupo de expertos para que ellos la escriban”.

A lo anterior agregó que “lo que yo creo que señalan estas múltiples opiniones en el caso de que gane el rechazo es que justamente se prolonga el espacio de incertidumbre sobre que diablos vamos a hacer, y hoy día los chilenos y chilenas necesitamos seguridades y certezas para seguir avanzando”.