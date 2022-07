Diputadas analizaron posibles efectos de la Reforma Tributaria en familias de clase media

Las diputadas Karen Medina (PDG), Joanna Pérez (DC) y Flor Weisse (UDI), del Distrito 21 de la provincia de Biobío, analizaron la propuesta de Reforma Tributaria presentada por el Ejecutivo la semana pasada, y se alinearon en dar a conocer su preocupación por eventuales efectos negativos que podría traer esta iniciativa para las familias de la clase media en Chile.

“NO ES EL MOMENTO DE REALIZAR ESTA PRESENTACIÓN”

La diputada Karen Medina (PDG) manifestó que se encuentra en evaluación de esta propuesta del Ejecutivo, aunque adelantó que considera que “no es el momento” de esta iniciativa. En particular comentó que “tenemos la presentación que hizo el señor Marcel la semana pasada a la bancada y que fue algo bien amplio; por lo tanto, hoy día tenemos que verla y evaluarla en profundidad y en detalle para poder tomar una postura”.

En este punto, indicó que “sin embargo, yo como parlamentaria me preocupa mucho la situación económica en la que se encuentra el país, en la situación que se visualiza a futuro a través de los expertos en economía y que es un receso, por lo que creo en primera instancia que lo más probable es que no sea el momento el realizar esta presentación de una reforma tributaria, no sé qué tanto va a impactar en las grandes empresas, en los grupos económicos grandes, en los impuestos a los súper ricos y cuál va a ser el impacto real de eso y su recaudación”, precisó.

En esa misma línea, agregó que “tengo mucho temor por lo que afecte a la clase media que hoy día es la gran mayoría del país, y nadie piensa en ellos ni defiende a este grupo que queda afuera de todos los beneficios; y sin embargo, ahora para poder generar esta reforma o esta recaudación de impuestos sí los consideramos, y la verdad es que eso es lo que me preocupa y ahí el análisis debe ser profundo y con mucha responsabilidad”, enfatizó.

La parlamentaria del Distrito 21 además emplazó al ejecutivo a “que antes de generar estas medidas veamos el ahorro fiscal. Nosotros hemos propuesto un proyecto de rebaja de sueldos parlamentarios que, si bien es cierto no es tan significativo, pero si viene a ahorrar 100 millones de pesos mensuales al Gobierno, y además de eso, le estamos pidiendo al Presidente que sea consecuente con lo que él dijo en campaña, que iba a tener un gobierno austero. Hoy día eso no se está cumpliendo, por lo que nuestro primer mensaje hacia la comunidad debe ser el ahorro fiscal, dejar de hacer gastos públicos a través del Parlamento y del Gobierno, y ahí generar un ahorro que permita ayudas sociales y a la ciudadanía y evaluar en profundidad esta reforma”.

Karen Medina (PDG)

“LO PRIMERO ES ATERRIZAR LAS EXPECTATIVAS”

Por su parte, Joanna Pérez (DC) puntualizó que hay que “aterrizar las expectativas” conforme a la situación económica actual del país.

En específico, manifestó que “el Gobierno se ha fijado un itinerario en materia tributaria y va a ingresar una propuesta en detalle en estos días. Otra tiene que ver con materia del Royalty que está en el Senado, hay impuestos correctivos que también los va a ir trabajando, y la ley de rentas regionales. Creo que en los últimos diez años se han hecho cinco reformas tributarias, y si esto no va emparejado con un trabajo con el Servicio de Impuestos Internos que acompañe al contribuyente y a los operadores en cada operación renta con sus instructivos, creo que no es efectiva”.

Junto con ello, agregó que “hay muchas materias que son necesarias para recaudar más recursos porque el Estado los necesita, pero los supuestos han ido cambiando desde que el gobierno se instala hasta el día de hoy: la inflación, el valor del dólar, el tipo de cambio y la situación país con muchas incertidumbres por el proceso que también vivimos, termina siendo un panorama complejo para abordar a la rápida una reforma tributaria. Por lo tanto, aquí lo primero es aterrizar las expectativas y vamos a analizar cada una de las propuestas, porque también nosotros queremos ser parte de la OCDE, queremos acercarnos a los indicadores de carga tributaria, pero para eso tenemos que tener actualizadas las cifras en base a la nueva realidad”.

Joanna Pérez

“EL MOMENTO ES COMPLICADO PARA LOS CHILENOS”

Por último, la diputada Flor Weisse (UDI) precisó que “hay que evaluar en su conjunto esta reforma. El momento es complicado para los chilenos, ya qué hay una ralentización en la economía. Por otro lado, hay puntos de la reforma que afectarán directamente a la clase media, como las rentas por arriendos de inmuebles, por poner un ejemplo”.

Por último, manifestó que “sin embargo, aún queda discusión por delante y claramente vamos trabajar para que esta reforma, de aprobarse, considere el bienestar de Chile y en particular de la clase media”.