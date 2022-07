Delegada Purrán y su rol como dirigente cuando solicitaron compras de fundos Rañilhueno y San Miguel

En el marco de los diversos hechos de violencia que se han registrado durante este 2022 en la comuna de Alto Biobío, tanto en el fundo Rañilhueno como en el fundo San Miguel en la comunidad de Callaqui, diario La Tribuna abordó aspectos relacionados con el rol de la delegada presidencial de la provincia del Biobío, Paulina Purrán, entre ellos su participación en las negociaciones frente a Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) por la compra de tierras de estos predios, el retraso en la presentación de una acción judicial ante el incendio de la casa patronal de la familia Wild por parte del Estado, y un video donde la autoridad participa de un juego de palín en el fundo Rañilhueno, registro que sería de hace un año, cuando el predio aún no había sido tomado de manera ilegal.

LOS ANTECEDENTES

Según un documento al que accedió diario La Tribuna, el 23 de septiembre de 2019 la comunidad indígena de Callaqui emitió una carta dirigida a la directora regional de Conadi de ese entonces, Ana Hormazabal, solicitando “apoyarnos en la recuperación de nuestros territorios ancestrales en lo que respecta a las compras de los fundos Rañilhueno y San Miguel”, carta firmada finalmente por la directiva de la comunidad indígena, entre ellas la actual delegada Paulina Purrán.

Frente a este documento, la delegada Purrán indicó que “antes de ser delegada fui dirigenta social por ocho años en la comunidad donde vivo. Recuerdo perfectamente las negociaciones de Conadi y la comunidad, pero por motivo de estudios y trabajo no fui parte de la mesa de trabajo, y por ende, tampoco de las negociaciones que allí se tomaron, aunque en mi rol de dirigente no me lo hubiese impedido”, señaló.

VIDEO EN REDES SOCIALES

Junto con ello, le consultamos sobre un video que ha sido viralizado en redes sociales donde participa de un encuentro de Palín en el fundo Rañilhueno, el cual actualmente se encuentra tomado, por lo que enfatizó que el registro pertenece al año 2021, cuando aún no era autoridad.

En particular precisó que “soy una mujer orgullosa mapuche- pehuenche, y he trabajado por dignificar el rol de las mujeres en las comunidades de la alta cordillera a través del juego del palín, y en ese contexto y en el marco de la conmemoración del We Tripantu, hace un año fui invitada a participar de este encuentro cultural”.

A lo anterior agregó que “siento que no se me puede atacar por no desconocer de donde yo vengo: Soy trabajadora social y durante toda mi vida y formación profesional he tenido el afán de estar en contacto con la gente y con las comunidades, siento que eso es una herencia de mi abuelo que también fue dirigente, y en ese sentido, el juego del palín ha sido fundamental para muchas mujeres de mi territorio, y por ende, valoro mis raíces por sobre todas las cosas, y ahora represento a la provincia del Biobío, y el trabajo es con las 14 comunas que lo integran”, relató.

RETRASOS EN PRESENTACIÓN DE QUERELLA

La delegada presidencial también se refirió a los motivos por los que aún no se presentan querellas tras el incendio de la casa patronal de la familia Wild, indicando que “esto tiene que ver con una realidad que se venía dando desde antes que nosotros asumiéramos nuestra gestión. Cuando llegamos a la Delegación Presidencial y, ocurriendo el primer ingreso al fundo, nos pusimos inmediatamente a disposición y generamos las rondas constantes de Carabineros para el resguardo de la familia. Como Gobierno hemos escuchado a la familia y también a sus representantes, los hemos recibido en nuestra delegación, y nos pusimos a disposición para liderar procesos de diálogo que nosotros creemos que son fundamentales en la provincia de Biobío, y puntualmente también en las comunidades indígenas que también son parte de él”.

En este punto precisó que “nosotros lamentamos profundamente el incendio de la casa del fundo, nos acercamos también el mismo día y estuvimos allí y nuevamente nos pusimos a su disposición para poder colaborar, les propusimos que integraran el apoyo a víctimas de violencia rural… con respecto a las querellas, también debemos mencionar de que no podemos llenarnos de querellas que lamentablemente no han sido fructíferas, y en este conflicto hay aspectos legales y de carácter histórico, donde claramente se deben sentar las bases en un diálogo que lleven a soluciones concretas”, enfatizó.

Por último, Paulina Purrán puntualizó que “yo quisiera volver a reiterar que los procesos de diálogo en el Gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric son fundamentales, y en base también al trabajo con el territorio. Nosotros queremos buscar soluciones duraderas y que no han sido posible conciliar en décadas, yo personalmente no voy a renegar nunca de dónde vengo, ni de las personas ni comunidades de donde he crecido”, finalizó.