En su primer día de gira internacional: Boric dice que quiere imitar política antiarmas de Canadá

El Presidente Gabriel Boric inició ayer su primer viaje fuera del país y sostuvo una reunión bilateral con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien abordó la idea de impulsar un proyecto para el “congelamiento de armas”. Además, en la antesala de su llegada a Estados Unidos dijo que la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba de la Cumbre de Las Américas sería un error.

El día lunes de esta semana, a las 10:15 horas, el Presidente Gabriel Boric entró en la oficina del primer ministro, Justin Trudeau, en el edificio del Parlamento de Canadá, en la ciudad de Ottawa. En su primera actividad pública en el marco de su gira por Norteamérica, el mandatario dialogó con su par canadiense sobre crisis climática, migración, la defensa de los Derechos Humanos, la protección de los oceános, la equidad de género, el desarrollo inclusivo y la relación con los pueblos originarios.

Un tema en particular llamó la atención de la prensa: la política para restringir el control de armas, una iniciativa que el Jefe de estado chileno destaca desde la cuenta pública del pasado 01 de junio. La idea generó cuestionamientos y dudas desde la oposición y de las asociaciones relacionadas al rubro. De esta manera, el Presidente dijo que, en el marco de la crisis de seguridad que vive Chile, está pensando en implementar una política similar a la de Trudeau en Canadá: hace una semana su par extranjero dijo que pensaba congelar la venta, importación y transferencia de armas de fuego particulares.

Boric comentó que “el congelamiento de armas es una de las medidas que estamos evaluando para Chile, para que en Chile no proliferen las armas. Y para que no haya dudas: las vamos a perseguir y eliminar de manos de los delincuentes, de narcotraficantes, de aquellos que creen que mediante la violencia se puede avanzar. Pero tampoco queremos que estén en la sociedad civil”.

En esa línea destacó que “vamos a presentar un proyecto prontamente para la prohibición de tenencia de armas y que no se asuste nadie, que esto es por el bien de todos. Porque sabemos, acá en la frontera cerquita, cómo terminan las sociedades que se arman hasta los dientes para ejercer justicia por mano propia. Eso no funciona”. Trudeau explicó que la propuesta que impulsa apunta a tres alternativas para el control de armas: a quienes roban armas inscritas de manera ilegal, la compra de armas de manera ilegal a un propietario y atacando el contrabando en la frontera.

MENSAJE DE BORIC A ESTADOS UNIDOS

En la declaración, tanto Boric como Trudeau destacaron la relación entre ambos países y anunciaron una alianza para defender diversas agendas en la Cumbre de Las Américas, instancia en la que participarán esta semana. La antesala del primer foro ha estado marcada por la exclusión de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba por no respetar la Carta Interamericana de Derechos Humanos ni la democracia.

“Hemos hablado de la importancia que le damos a la protección irrestricta de los derechos humanos porque no se puede permitir que estos se pongan en cuestión según el color del gobierno que los vulnere. Y así, desde el hemisferio sur y el hemisferio norte, decimos con mucha fuerza que Chile y Canadá van a levantar sus voces desde el continente americano para que todos los países del mundo respeten íntegramente la Declaración Universal de DD.HH.”, dijo Trudeau.

El Primer Ministro Canadiense recalcó que “el mundo está cambiando y todos nosotros tenemos que asegurarnos de que nuestras instituciones y nuestras democracias vayan a la par con esos cambios. Y uno de los cambios más importantes es el reconocimiento del cambio climático y asegurarnos de que los crecimientos económicos beneficien a todos, incluyendo mujeres, incluyendo a los indígenas”. Y añadió: “Eso es muy importante, es importante para el mundo, pero también importante en lo práctico: una economía fuerte y resiliente no puede crecer en el siglo XXI si es que al mismo tiempo no proteges el medio ambiente, si es que no dejas que todo el mundo tenga la oportunidad de participar, si es que no incluyes a la gente que ha sido excluida. Esa es la única manera de construir un futuro fuerte”.

Previamente a la declaración conjunta, la canciller Antonia Urrejola y la ministra de la Mujer canadiense, Marci Ien, firmaron un memorándum de cooperación en materia de equidad de género y promoción de participación de las mujeres en espacios de poder. “Canadá tiene mucho trabajo en materia de empoderamiento de la mujer en el mundo empresarial y político”, sostuvo la ministra de Relaciones Exteriores.

A última hora de este lunes estaba previsto que el Mandatario partiera en el avión de la Fuerza Aérea rumbo a Los Ángeles. Tras un viaje de cerca de cinco horas, el Jefe de Estado participará de una serie de actividades: asistirá a una presentación de expertos sobre estrategias y políticas para el manejo de agua y sequía de aguas urbanas junto al alcalde, Éric Garcetti.

Durante la tarde, en tanto, asistirá a una mesa redonda con los CEO de empresas estadounidenses, mientras que para finalizar la jornada sostendrá un encuentro con la comunidad chilena residente en la ciudad de Los Ángeles.