Gremios cuestionaron rechazo a Iniciativa Popular de Norma que defendía a víctimas de delitos

La iniciativa había sido una de las que más firmas consiguió al momento de ser presentada para pasar al debate en el que se está trabajando para crear una nueva Carta Magna.

Dirigentes gremiales de la región del Biobío que apoyaron la Iniciativa Popular de Norma “Primero Las Víctimas”, mostraron su descontento y preocupación respecto del rechazo de la Convención Constituyente a debatir sobre la propuesta, al considerar que no defender a las víctimas de la violencia y el terrorismo pone en riesgo la vida, el emprendimiento y la propiedad privada en Chile.

El presidente de la Multigremial de Biobío, Jorge Guzmán Acuña, dijo a diario La Tribuna que “es lamentable y frustrante ver cómo iniciativas que creemos que son importantes, como otra relacionada con emprendedores que también apoyamos han sido rechazadas y no sé las razones por las que fue rechazada esta Iniciativa Popular de Norma y no va a poder pasar al pleno, pero sí era una iniciativa importante de plasmar en la Constitución, porque ha habido otras iniciativas que han sido rechazadas por ser materia de ley y no constitucional, pero esta buscaba emparejar la situación de las víctimas de la violencia, de la delincuencia y el terrorismo, entregándoles a estas más derechos que los victimarios, quienes tienen asesoría legal, defensoría pública, pierden sus bienes y la mayoría de las veces si no tienen seguros que pagan en forma particular no tienen manera de reponer estos bienes, terminando con su emprendimiento y trabajo de años”. Debido a lo anterior, Guzmán manifestó que “creíamos que era fundamental que la Constitución garantizara los derechos de las víctimas de la delincuencia y el terrorismo, pero al ver el rechazo de una gran mayoría de iniciativas populares de norma creo la gran mayoría de las veces han sido rechazadas en forma ideológica, dejando en mal pie a los emprendedores, la propiedad privada y la vida de las víctimas, sin importarle y primando sus intereses por promover el odio”.

EMPRENDIMIENTO SE VERÍA AMENZADO EN EL FUTURO

El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles, Miguel Pezoa, expresó que “resulta inexplicable que las víctimas no puedan tener una compensación por los daños que se les generen, no siendo así para el delincuente que lo hace, que si el día de mañana es sorprendido cometiendo un delito no quede detenido ni tenga que pagar nada por el daño generado”. Pezoa agregó que “seguimos pensando que esta es una iniciativa que representa nuestra mayor manifestación pública respecto a la forma de compensar el daño que genera una actitud violentista a las personas que trabajan en este país y que hacen esfuerzos por tener algo, con el daño de que incendien y destruyan su fuente de trabajo, pero al día de hoy estamos en desventaja, lo que significa que tenemos que ponernos de acuerdo todos los gremios que pensamos en nuestras fuentes de trabajo para decir que los constituyentes no están haciendo bien su trabajo y que tenemos que decir no a la constitución”.

Pezoa enfatizó que “este tipo de iniciativas no aportan, lo que se debería estar haciendo en la Convención Constituyente es generar iniciativas que permitan crear mayores recursos para el Estado, pero también se tienen que dar cuenta de que el trabajo es el que genera los impuestos para mover este país, pagamos por el agua, por nuestras casas y por el consumo y todo eso hoy no se ve reflejado con las decisiones que están tomando, lo que significa que los convencionales no tienen idea de lo que quieren hacer”.

El vocero de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles acotó que “nunca hemos podido entender que las personas no entiendan que las grandes empresas y las colusiones -entre ellas los casos de las farmacias o el papel higiénico, no somos nosotros, que somos meros distribuidores, que tenemos negocios y que a partir de ese negocio hacemos nuestra vida, la pregunta es ¿por qué nos atacan a nosotros, destruyendo lo que nos cuesta y nos sigue costando sostener, al tener que pagar patentes municipales, el arriendo, teléfono, agua, luz, personal, para que se nos condene y castigue de esa manera?”.

LA SEGURIDAD Y EL ORDEN

El presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío, José Miguel Stegmeier, comentó, respecto al rechazo de la Iniciativa Popular de Norma “Primero Las Víctimas” que “es muy lamentable que esa iniciativa se haya rechazado. Nuevamente las víctimas pierden. Es increíble que situaciones que son objetivamente una obligación del Estado, como es proteger y representar a personas inocentes que han sido víctimas de diversas formas de violencia y delincuencia, queden desamparadas y en cambio quienes han sido sus victimarios, tengan mayores beneficios y amparos de ese propio Estado”. A lo anterior agregó que “nos parece realmente atroz, el que arbitrariamente la Constituyente, supongo que principalmente por prejuicios ideológicos, castigue nuevamente a quienes han sufrido incluso la pérdida de la vida de sus cercanos, o enormes daños físicos, sicológicos y materiales, dejándolos fuera de la que debiera ser una Constitución justa para todos”.