Encuesta Fecea - Udec: Díaz ganaría a Weisse en las elecciones de gobernador/a

El próximo 11 de abril los chilenos deberemos elegir a nuestros alcaldes, concejales, constituyentes y por primera vez en la historia al gobernador o gobernadora regional.



En la Región del Biobío los candidatos que se presentan y que fueron base de la encuesta Fecea – UdeC son: Flor Weisse como candidata oficialista (UDI), Rodrigo Díaz (Ind) Eric Aedo (DC), Javier Sandoval (Igualdad) Tania Concha (PC) y Pedro Neira (Ph), sin embargo durante este lunes, los ecologistas presentaron una nueva candidata, Ana Araneda.



RESULTADOS GOBERNADORES

Si las elecciones fueran este domingo, dos cosas son claras: la primera es que habrá segunda vuelta y la segunda es que en primera vuelta el ganador sería Rodrigo Díaz o Flor Weisse, pero se trata de una encuesta, una fotografía como gustan llamar los políticos a estos trabajos estadísticos.

De existir el llamado balotaje, este debiera producirse al cuarto domingo tras el día de las elecciones, es decir para el 9 de mayo.



Allí, los nombres con más posibilidades de llegar serían: Flor Weisse de la UDI, Rodrigo Díaz ex DC, hoy independiente y el militante de la Democracia Cristiana que ganó las primarias de la Unidad Constituyente, Eric Aedo.



De esta forma, un 51% de los encuestados está al tanto de las elecciones de gobernador regional y la mayoría (53%) confía en que este proceso será beneficioso para las regiones, especialmente los más jóvenes (64%), aunque no son el grupo etario que declara más certeza de concurrir efectivamente a las urnas, pues solo el 24% manifiesta total seguridad de votar, se desprende del análisis del trabajo.



El sondeo, revela además que un 33% de los encuestados está muy seguro de ir a votar, mientras un 14% está seguro de restarse del proceso.



En tanto, uno de los puntos llamativos del trabajo de Fecea es que Eric Aedo y Rodrigo Díaz son los candidatos más conocidos con 23,1% y 21,5% respectivamente, dejando en un segundo plano a Flor Weisse, que dejó la política contingente solo hace un par de meses con una alta popularidad y reconocimiento como presidenta del Consejo Regional.



ESCENARIOS DE LA ENCUESTA



Este estudio realizado entre el 15 y el 21 de diciembre es de carácter cuantitativo, con entrevistas presenciales.



Se aplicó a 502 hombres y mujeres mayores de 18 años, pertenecientes a las provincias de Concepción, Arauco y Biobío, con un error de muestreo de 4,5% y un 95% de confianza da cuenta de escenarios en una primera vuelta y también en una segunda.



Así, y en el escenario de una hipotética elección el próximo domingo con Flor Weisse como candidata oficialista (UDI), Rodrigo Díaz (Ind) Eric Aedo (DC), Javier Sandoval (Igualdad) Tania Concha (PC) y Pedro Neira (Ph), si bien prima el porcentaje de la indecisión (27,1%) y una posible abstención (Ninguno de ellos; 21,9%); Rodrigo Díaz lidera con un 19,5% superando por alrededor de 13 puntos porcentuales a su más cercano competidor guarismo que aumento a 15 puntos si se ajusta por el votante probable.



Además, en el evento que se realizará una elección a modo de balotaje, se definieron tres escenarios y, en todo ellos, el candidato Rodrigo Díaz no baja del 40%, incluso enfrentado a Eric Aedo (12%). En los 3 escenarios las respuestas “ninguno” y “no sabe/ no responde” se mantienen estables en 31% y 17% respectivamente.

ECOLOGISTAS PRESENTAN CANDIDATA A GOBERNADORA

El Partido Ecologista Verde presentó a Ana Araneda (38), bióloga y doctora en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción como su candidata al sillón del gobierno regional.



De esta forma, la candidata dijo que “el país necesita rostros nuevos, apellidos históricos ya no queremos. Queremos hablar de sustentabilidad, trabajar y solucionar conflictos ambientales, queremos que todos tengamos acceso al agua limpia y saneada, es por ello que asumo este rol sabiendo que podemos ser un gran aporte para la región y sus habitantes”, señaló la candidata ecologista.



Sobre sus ideas en caso de ser elegida como gobernadora regional, Araneda explicó que “necesitamos personas que tengan competencias para enfrentar conflictos ambientales, que velen por la igualdad de derechos y la inclusión, y asumo esta candidatura con tres ejes principales: aspecto social, económico y ambiental con una mirada integral, sustentable e interdisciplinaria. Mi motivación para asumir este importante liderazgo es aportar con el diseño y ejecución de estrategias que nos permitan actuar hoy pensando en el mañana”.



La candidata fue presentada por el presidente nacional del Partido Ecologista Verde, el diputado Félix González, quien resaltó la figura de Araneda en la carrera por el nuevo cargo de elección popular.

“Los ecologistas vamos a disputar la Gobernación regional del Biobío, porque esta región tiene un modelo de desarrollo que no es bueno, que nos está llenando de tacos, que está eliminando humedales, donde tenemos algunos lugares sin agua. Necesitamos cambiar ese rumbo para que nuestra región se desarrolle de una manera sustentable. Por eso apoyamos a Ana Araneda, porque representa muy bien estos principios y vamos a trabajar para ganar esta elección”, dijo el parlamentario.

González agregó que “hoy hay una ciudadanía y, especialmente los jóvenes, que esperan no elegir entre más de lo mismo, y la mayoría de los partidos sí proponen más de lo mismo. Necesitamos verdaderamente una persona ecologista, feminista, una mujer que pueda encabezar un desarrollo sustentable en la región del Biobío”.

OTROS RESULTADOS DE LA ENCUESTA



En cuanto a los temas sociales, el trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción da cuenta de dos grandes temas: salud y empleo.



En este sentido, Salud y calidad de vida tienen el 50,4 por ciento de las respuestas, mientras que Economía y empleo llegan al 43,2 por ciento.

Otros temas importantes para los habitantes de la Región del Biobío son: Medio Ambiente (36,3%), Narcotráfico (23,9%), Seguridad (22,9%), Educación (22,3%), Tránsito y congestión vehicular (21,1%), Vivienda (17,7%), Integración de sectores rurales e indígenas (10,2%), Otros (10,6%) e Inmigración (4%).



Sobre la pregunta de economía comparada sobre la realidad antes y durante esta pandemia los números indican que un 50% de los encuestados asegura estar “igual”, un 38% asegura estar “peor” y un 12% dice que está “mejor”.