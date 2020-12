Esta semana debiera definirse el nombre del nuevo alcalde de Negrete

Hace más de una semana, el renunciado alcalde de Negrete, Javier Melo, fue apresado e internado en el Centro Penitenciario El Manzano de Concepción, pese a que en primera instancia se había hablado de la Cárcel de Mulchén.



Tras ello, y corriendo en un carril paralelo, la Corte de Apelaciones mantuvo firme la determinación del Juzgado de Garantía de Nacimiento que le otorgó como medida cautelar la prisión preventiva.



Desde la prisión, Melo redactó su carta de renuncia, la que debe ser ratificada o rechazada esta semana cuando se reúna el Concejo Municipal.

Para dicha cita, existen dos caminos. El primero es que por intermedio de un oficio se solicite, por parte de los concejales, una sesión extraordinaria.



Esa opción es válida y ya tiene antecedentes, porque hace exactamente una semana los ediles Carlos Torres, Fabian Lizama, Marcos Troncoso y Rosa Salamanca pidieron un Concejo Extraordinario para remover a la entonces administradora Municipal, Nathaly Muñoz.



La segunda, que ocurra lo mismo como resultado, eso sí, de la convocatoria realizada por el alcalde (S), Hugo Räber.

LAS ALTERNATIVAS

Lo primero que debe ocurrir esta semana es que el Concejo Municipal de Negrete acepte la renuncia de Melo y así debiera ser.



Luego, hay que recordar que el 11 de abril son las elecciones para alcaldes, y el 11 de marzo, los jefes comunales que se repostulen deben dejar sus cargos para transformarse en candidatos.



Mientras ocurre lo primero, debe estar en el puesto de alcalde (s) el secretario municipal que, recordemos, sigue en la ley 18.695 para reemplazar a un alcalde que no puede seguir en sus funciones.



Luego de realizarse la votación para aceptar o no la renuncia de Melo, los concejales podrían (si así lo dejan claro al momento de solicitar la sesión extraordinaria) elegir al concejal con más votos al mando de la comuna, o bien, elegir por votación.



De no ser solicitado por los concejales, por ley el alcalde (s) Hugo Räber debe convocar para votar la renuncia de Melo, ingresada el 24 de diciembre a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad de Negrete.