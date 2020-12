Cuatro comunas de Biobío tendrán primarias para alcalde de cara a las elecciones de abril

La Unidad Constituyente, es el pacto político (hoy de oposición) que dio continuidad a la Concertación y la Nueva Mayoría y nació al alero del Proceso Constituyente.



De esta forma, en aquellas comunas del país donde no hubo acuerdo para llevar a un candidato único al sillón edilicio, la coalición decidió realizar primarias, pero fuera de la oficialidad, es decir sin el apoyo de las instituciones estatales, entre ellas, el Servicio Electoral.



De esta manera, el proceso eleccionario es uno donde ha primado “la palabra” pues nada es vinculante y un perdedor, podría ir como independiente si no respetase el acuerdo.



Así entonces, estas elecciones que darán paso al candidato a alcalde de la Unidad Constituyente para las elecciones de alcalde y alcaldesa de abril de 2021 tendrán distintas sedes y estarán abiertas a simpatizantes y militantes de estos partidos en Laja, Tucapel, Quilaco y Yumbel.



A nombre de la Unidad Constituyente, el vicepresidente del PPD, Rodrigo Daroch explicó a La Tribuna que “este domingo 20/12 tendremos una nueva fiesta de la democracia, el pacto unidad constituyente nuevamente da un ejemplo al poner para conocimiento de la ciudadanía los nombres de los candidatos que aspiran a ser alcaldes o alcaldesas, serán más de 80 comunas en el país y la región del Biobío no estará exenta de aquello, la política cambió y ya no se puede seguir nombrando candidatos desde 4 paredes desde Concepción o desde Santiago, la ciudadanía tiene todo el derecho de opinar de quién o quiénes deben ser los candidatos o candidatas en esta próxima elección municipal”.



LOS CANDIDATOS DE LAJA



El actual alcalde de Laja, Vladimir Fica ha confirmado que irá a la reelección para un segundo periodo.



Con una de las administraciones más exitosas para una primera etapa, el militante de Renovación Nacional es una de las cartas más fuertes del oficialismo para mantener alcaldías en la provincia.



Desde ese punto de vista, el ganador de las primarias de la Unidad Constituyente deberá realizar una gran tarea que podría no rendir frutos dado el respaldo ciudadano que posee el actual líder de los lajinos.



Además del respaldo ciudadano, Fica ha demostrado una gran muñeca política a la hora de negociar sus proyectos en el Consejo Regional. De hecho, solo esta semana, Vladimir Fica logró el apoyo del Core para conseguir 2 mil millones de pesos para implementaciones deportivas.

De esta manera los candidatos de Laja son: María Isabel Araneda del Partido Radical, Adriana Jara del socialismo y Joaquín Sanhueza, actual concejal en San Rosendo por el Partido Progresista.



De ellos, saldrá el nombre del candidato de la Unidad Constituyente en la comuna papelera que deberá enfrentar a Vladimir Fica, pero aún se esperan otros candidatos en esa comuna.



YUMBEL: YA CAYÓ UN CANDIDATO



El actual alcalde de Yumbel es Juan Cabezas, aunque es independiente, la Unidad Constituyente ha analizado que su trabajo, en esta, su primera administración, ha estado más cerca del oficialismo que de la oposición, por lo que buscarán poner un candidato fuerte, frente a un hombre que se caracteriza por su honestidad y preocupación por la comuna.



De hecho, en esta localidad, la Unidad Constituyente llegará a la primaria del domingo con un serio problema, un voto construido con tres nombres al que sólo se presentarán dos para competir, pues el candidato radical Jaime Gacitúa se bajó de la carrera, informándolo a través de sus redes sociales.

En su Facebook, Gacitúa publicó el pasado 15 de diciembre: “Amigas y amigos, a través de esta publicación, les comunico que he decidido NO presentarme de candidato a alcalde de Yumbel, en las elecciones municipales de abril próximo. Mis razones son principalmente: 1°) la grave situación de pandemia que está afectando a nuestra comuna, lo que impedirá desplegar una campaña territorial masiva sin poner en riesgo a los vecinos y colaboradores y 2°) la gran cantidad de candidatos que actualmente hay (al menos 8) lo que dificultará aún más, a los ciudadanos electores, el poder aunar criterios en torno a una persona determinada.



Agradezco sinceramente a quienes habían depositado su confianza en mi persona, les pido respetuosa y humildemente comprender las razones que aquí estoy entregando y quedo como siempre a su servicio. Saludos, un abrazo esperando se encuentren bien”.



El radical, ha permitido en consecuencia, que la primaria de la comuna santuario sea entre la DC Yolanda Romero y Rossana Enríquez del PPD.

QUILACO: EL REGRESO DE UN CLÁSICO



La comuna de Quilaco está bajo la tutela de Fredy Barrueto a quien se le ha criticado su falta de protagonismo en la arena política provincial y regional.

Barrueto, venció en las elecciones pasadas a Rolando Tirapegui, un histórico caudillo cordillerano que fue llamado por la Unidad Constituyente para recuperar una comuna que pertenecía a la oposición.



Además, en términos geopolíticos y viendo el sur oriente de la Provincia de Biobío, Quilaco es la única de las 4 comunas cordilleranas que está en manos de la derecha, pues Mulchén y Santa Bárbara tienen a alcaldes de la DC, Jorge Rivas y Daniel Salamanca y en la Alta Cordillera a un PPD, también de militancia, Nivaldo Piñaleo.



De esta forma, este domingo Tirapegui, que se presenta como Independiente Radical, deberá enfrentar a Paul Urrutia de la DC.

De llegar Tirapegui a la papeleta, podría perfectamente en su calidad de caudillo, recuperar una alcaldía para los radicales y compartir el sitio junto a Esteban Krause de Los Ángeles.



LA BATALLA DE TUCAPEL



En la cordillera nororiente de Biobío, Jaime Veloso está dejando su huella.

Tucapel es una de las tres comunas más alejadas del centro político provincial y una de las que menos figura en el conocimiento público, pese a ello, Veloso está realizando un trabajo silencioso y cada cierta cantidad de tiempo recibe las visitas de las autoridades regionales y provinciales, para dar cuenta que no está solo y que cuenta con el respaldo del oficialismo.

Aunque ha vivido un último año complicado en materia familiar, Veloso no ha dejado a su comuna sola, por lo que vencerlo, es una tarea difícil.



De esta manera, en Tucapel la primaria de la Unidad Constituyente enfrentará a Cristian Concha de la DC con el socialista, Carlos de la Cruz.



CANDIDATOS