Monsalve: “Es indispensable mejorar el presupuesto de salud”

En el marco de la discusión del presupuesto de la nación para el año 2021, el diputado socialista, miembro de la comisión mixta de presupuesto, dijo que es clave mejorar el presupuesto del ministerio de salud (Minsal).



En la misma línea de lo manifestado por gremios y alcaldes de la región del Biobío, Monsalve sostuvo que “este es un elemento central para enfrentar una pandemia que no sabemos cuándo va a terminar”



“El propio gobierno ha definido que la Atención Primaria constituye una de las estrategia centrales para el control de la pandemia, pero vemos una propuesta donde el per cápita no crece, en términos reales no crece”, reclamó el legislador.



A lo anterior, el también médico, recalcó que es necesario incorporar a la discusión del gasto fiscal el reconocimiento a los trabajadores de salud, no hay reconocimiento a los trabajadores. “Hay que considerar las demandas de los trabajadores, como el pago del bono a trato usuario, como el pago de las metas de desempeño sanitario”.



El diputado recordó que en el trámite del presupuesto del Minsal en la tercera subcomisión mixta de presupuesto, los recursos para la Atención Primarias quedaron pendientes, es decir, pasó a la comisión mixta sin aprobación.