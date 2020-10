Diputada Pérez pidió a la contraloría investigar millonaria rebaja impositiva al grupo Penta

La Democracia Cristiana, encabezada por su mesa directiva, llegó hasta la Contraloría General de La República para solicitar una investigación ante la rebaja millonaria que el Servicio de Impuestos Internos hizo a la empresa Penta.



El grupo contrató tres estudios jurídicos para enfrentar los juicios relacionados con las investigaciones de financiamientos a campañas políticas y a un comité de crisis para restaurar su posición en Chile.



De esta forma, el presidente de la DC, Fuad Chain apuntó directamente al Presidente Sebastián Piñera, pese a que el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza explicó al congreso que en Chile no hay privilegios para los grandes empresarios.



De esta manera, el timonel de los falangistas dijo: “El gobierno de Sebastián Piñera, a través del director de impuestos internos, en el fondo le rebaja el impuesto al Grupo Penta $1.400.000.000”, de poco más de 1.834 millones gastados por Penta en abogados y mejora de su imagen.



COMISIÓN INVESTIGADORA



En su rol de vicepresidenta nacional de la DC y como diputada, Joanna Pérez llegó hasta la contraloría para presentar la denuncia, solicitar una auditoría y una investigación.



De esta manera, la representante del Distrito 21 dijo que “creo que hoy día es necesario, cuando la ciudadanía ya se pronunció el domingo que no quiere más estas acciones, que rechaza también todo este tipo de privilegios que han tenido grupos económicos en este país y que por lo tanto, hoy, en una pandemia donde se necesitan recursos públicos para apoyar a las familias y la reactivación económica, nosotros debemos resguardar los recursos y la recaudación fiscal”.



Agregó, apuntando derechamente a La Moneda que esta no está preocupada por la recaudación al decir que “eso es lo que no está resguardando hoy el gobierno, permitiendo también este tipo de acciones, por lo tanto, si es necesario vamos a presentar la solicitud de una comisión investigadora”.



En este sentido, la diputada falangista confirmó que en los próximos días pedirán al parlamente que se cree una Comisión Investigadora: “

Hoy hacemos esta acción y en los próximos días haremos la solicitud, porque creo que debemos dar una señal clara, especialmente en los momentos en que se encuentra nuestro país, de cara a la ciudadanía”.



Así entonces, y reiterando que la DC si ha escuchado las demandas sociales, Pérez dijo que “estos temas son temas que la ciudadanía ha levantado en la demanda social y nosotros, nuestro partido, va a llevar todas las acciones en materia de fiscalización desde la Cámara de Diputados y Diputadas”.