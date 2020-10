Expertos analizan efecto de las manifestaciones por primer aniversario del 18-O en votación del plebiscito

Los acontecimientos ocurridos durante la conmemoración del estallido social el domingo 18 pasado no dejaron a nadie indiferente, ya que pese a que hubo una multitudinaria manifestación pacífica durante la mayor parte de la jornada concentrada en Plaza Italia, las demostraciones de violencia volvieron a marcar la tónica en este lugar ícono del movimiento ciudadano y en otras zonas de la capital y del país donde hubo saqueos de farmacias y supermercados y ataques a comisarías de Carabineros.

A menos de una semana del plebiscito, un grupo de especialistas analizó si estos actos vandálicos pueden influir en el voto y en la intención de ir a sufragar este domingo 25 de octubre.

Desde el punto de vista de los expertos, las personas de todas formas participarán, incluso, dicen que estos episodios por el primer aniversario del 18-O pueden ser un aliciente a la hora de ejercer su derecho a decidir si es necesario o no cambiar la Carta Fundamental.

Daniel Ibáñez, presidente de Fundación Participa opinó que “las manifestaciones de violencia que sucedieron en el aniversario del 18 de octubre son situaciones aisladas y no creo que afecten de manera importante la movilización de las personas para ir a votar este domingo 25. A esta altura, considero que toda la ciudadanía ya tiene decidido si es que va ir a votar o no y la alternativa que elegirá. No creo que una semana antes vaya a cambiar esa percepción”.

Similar apreciación tiene Verónica Romero, co-fundadora del movimiento Alerta Chile, pues lo sucedido, dice, es un motivo más para ir a las urnas. “Si todo lo acontecido no nos hace ir a votar al plebiscito para defender lo nuestro, estamos mal como sociedad y nos merecemos lo poco y nada que tenemos. El ciudadano chileno es bastante más responsable y lo único que quiere es trabajar y vivir en paz y por todo lo que ha ocurrido en el último tiempo no lo ha podido realizar. En estas elecciones tiene la alternativa de elegir un mejor camino”, comentó.

Por otro lado, existen algunas perspectivas más pesimistas en que categóricamente se califican los hechos acaecidos como un factor predominante para no sufragar. “Desde mi punto, los sucesos ocurridos el domingo van a afectar, en el sentido de que menos personas irán a votar por culpa de los violentistas y extremistas. Además, tenemos el factor de la pandemia que también es una amenaza. Lamentablemente, va a asistir menos gente de la que quisiéramos, ya que el ideal sería contar con el mayor número de ciudadanos para esta histórica elección”, advirtió el experto en políticas públicas municipales y ex asesor parlamentario y municipal, Jorge Pomar.

¿Quién gana con este aniversario del 18-O?

Según la postura de los analistas, ni el apruebo ni el rechazo deberían sacar ventaja con estos actos de destrucción. “En mi opinión, estos disturbios nuncan benefician a nadie, no obstante, la opción del rechazo va a intentar sacar el mayor provecho posible a estas situaciones buscando beneficiar su alternativa”, reparó Ibañez.

“Nadie gana, ni el apruebo o el rechazo, los únicos beneficiados por lo sucedido el domingo son los violentistas que no quieren la democracia, que no respetan el Estado de derecho y que quieren destruir, saquear y robar”, enfatizó Pomar.

De igual forma opinó Romero, al precisar que lo que el país está viviendo luego del domingo pasado no lo había experimentado en todos estos años de democracia. “La violencia extrema es la que está ganando esta batalla, la falta de respeto de quemar iglesias y los ataques cobardes a comisarías y retenes son inaceptables y es la gota que rebalsó el vaso por lo que debemos tomar cartas en el asunto e ir a votar”, concluyó.