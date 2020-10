Diputados citan a Iansa y al ministro al Parlamento para explicar cierre en Los Ángeles

El cierre de la Planta de Iansa en Los Ángeles abrió dos flancos claros, uno el empleo y el otro la importancia de la empresa para la ciudad y la provincia.

En ambos los diputados de la provincia de Biobío han emitido comentarios que van desde el gran problema que implica el despido de 121 trabajadores directos y más de 600 indirectos en el mercado del empleo, pero también, en el golpe que implica para el espíritu de los biobenses el cierre de una empresa que está en la historia.



JOANNA PÉREZ: DIVERISIFICAR LA MATRIZ PRODUCTIVA



El análisis de la diputada de la Democracia Cristiana corresponde, tal como a Norambuena y Monsalve a personas que conocen la zona y que saben lo que significa Iansa en la vida local.



Por eso, Pérez habla de “algo muy complejo para Los Ángeles y para la Provincia de Biobío porque es una empresa que tenía 66 años de vida, que está arraigada en la cultura local, en las empresas de agro industria”.



Tal como se analiza desde el punto de vista de los gremios, la falangista explica que los 121 puestos estables se suman para alcanzar casi mil puestos que simplemente, se perderán: “Si bien se habla de 121 personas contratadas, al menos en la zona generaba empleos directos e in directos con contratistas que llegaban a las 600 personas, más los agricultores”.



Por lo mismo, en su rol de congresista ya anunció que comenzó a trabajar con los dirigentes: “Si va a afectar a la Provincia de Biobío, a la ciudad de Los Ángeles. Lamentamos esta decisión y por cierto, hemos tomado contacto con los dirigentes de los trabajadores y esperamos también tomar contacto con los agricultores”.



Sobre el cierre y la dificultad que se generará en el mercado del empleo, Joanna Pérez fue tajante: “Hay que ver qué vamos a hacer con los trabajadores, es un tema que el Gobierno va tener que enfrentar en cómo somos capaces de diversificar mucho más la matriz productiva en nuestra zona, de reactivar empleos especialmente después de esta pandemia”.



MONSALVE: BUSCAR UNA FÓRMULA PARA REABRIR



El diputado socialista reconoció que se trata de un gran problema económico, pero también habló de arraigo y de la importancia de la azucarera en la vida de los biobenses.



Así, para el diputado socialista, Manuel Monsalve, “el cierre de la Planta Iansa es una mala noticia para la ciudad de Los Ángeles, para la Provincia de Biobío”.



El parlamentario también dijo que “la planta estaba vinculada con la historia, con el patrimonio de la Provincia, con el desarrollo económico, pero mi solidaridad principal es con los 121 trabajadores y con sus familias”.

En el punto de vista de los empleos, se detuvo para exponer el nudo que une la vida diaria con el trabajo: “muchos de ellos han construido toda su vida laboral en torno a la actividad económica de la Planta Iansa y esto demuestra de un Estado que cuando la economía no va bien tenga herramientas para apoyar, para fomentar, para proteger las actividades económicas como en provincias que lo requieren como la Provincia de Biobío”.



En este punto, la petición del socialista fue clara y tajante, buscar la forma de reabrirla: “Junto con la preocupación por proteger a los trabajadores y ayudarlos a reinsertarse laboralmente, esperar que el Gobierno pueda tener una acción mucho más activa para, al modificarse las condiciones laborales, pensar en establecer principios que permitan la reapertura de Iansa en la ciudad de Los Ángeles”.



NORAMBUENA: REVERTIR LA DECISIÓN

El diputado de la UDI, lamentó la decisión adoptada por la empresa, que se suma a lo ocurrido en 2018 en la ciudad de Linares.



Norambuena, afirmó que el cierre de la planta en Los Ángeles “es una muy mala señal para la economía no sólo de la ciudad, sino también para la región de Biobío, donde no sólo se ven afectados los trabajadores y operarios de la planta, sino también muchos agricultores que producen remolacha en la zona”.



“Por desgracia”, continuó el diputado Norambuena, “el cierre de la planta en Los Ángeles es un claro efecto del peso que ha ido perdiendo la región de Biobío en favor de la recién creada región del Ñuble”.



El gremialista agregó que espera que “el directorio de Iansa pueda reconsiderar la decisión adoptada, o en su defecto, reconvertir la planta de Los Ángeles para que siga funcionando y cumpla otras funciones, lo que se podría traducir en la generación de empleos para la comuna de Los Ángeles”.



JOSÉ PEREZ: IANSA Y MINISTRO CITADOS A LA CÁMARA



Fiel a su estilo y siempre preocupado del mundo agrícola, el diputado radical entiende claramente el tema de la importancia de Iansa en la historia local, pero no por ello dejará las cosas allí, porque tras conocer la noticia el mismo martes, pidió la presencia del ministro de Agricultura y de los ejecutivos de Iansa para que expliquen su decisión.



Así, Pérez dijo que: “Es una noticia desagradable para todo el mundo agrícola, especialmente para los pequeños y medianos agricultores que se dedicaban al cultivo de la remolacha”.



Por lo mismo fue el responsable de pedir que en la Comisión de Agricultura “se invite al ministro de la cartera para la próxima sesión que es el martes siguiente, como también hemos pedido a Iansa que explique a la instancia cuáles son las razones fundamentales del cierre de la empresa”.