Seremi del Mop: Víctor Reinoso: “Podremos hablar de 7 mil a 8 mil puestos de trabajo al año en la región”

La semana pasada el Presidente de La República, Sebastián Piñera nombró como nuevo seremi de Obras Públicas de La Región del Biobío a Víctor Reinoso en reemplazo de Daniel Escobar.



El nuevo titular del MOP tiene una carrera técnica reconocida en el mundo político y se ha desempeñado en cargos tan importantes y coyunturales como jefe de operaciones habitacionales en el Serviu tras el 27/F, manejando y ejecutando de manera correcta presupuestos millonarios.



Su expertiz lo ha ubicado como el personaje ideal para ejecutar, en la segunda mitad del Gobierno de Piñera, uno de los presupuestos más altos de la región, con un claro objetivo, una gran mandato y una más alta responsabilidad: ser pilar de la reactivación económica regional y del mercado del trabajo.



En entrevista con La Tribuna, Reinoso habló de su trayectoria y de lo que deben hacer desde el MOP para mejorar las cifras en el Biobío.



También habló de nuestra provincia y del respeto que tiene Obras Públicas por la calidad de vida de las personas y por el medio ambiente.

Pero tan importante como aquello es que habló de trabajo, dando esperanza a todos nuestros vecinos que lo viene pasando mal desde el estallido social hasta hoy.



EL TÉCNICO SOBRE EL POLÍTICO

Cuando Daniel Escobar dejó el cargo, el nombre de Víctor Reinoso tomó fuerza. Incluso hay quienes hablan que su nombre encabezaba todas las preferencias que llegaron a La Moneda, teniendo en cuenta que la Seremía del MOP, dentro de los cuoteos políticos, es de Renovación Nacional, un partido que al menos en Biobío, se desangra por dentro.



De hecho la salida de Escobar tenía relación, a la luz pública, con los estudios en el extranjero de su esposa, pero hasta la fecha y según fuentes de la Tribuna, el ex seremi aún sigue en el país.



Ahora bien, la figura de Reinoso aparece cercana a la oposición interna de RN y era la mejor para el cargo, dada su carrera donde se ha destacado su manejo y buena ejecución de proyectos millonarios.



“Siendo bien honesto, tengo mucha experiencia en esto. Yo trabajé como jefe de operaciones habitacionales en el Seviu para el terremoto de 2010, es decir, tengo una visión y me aboco específicamente a la concreción de planes, entonces en ese sentido y se lo digo humildemente, creo que reclutar aquellos es acertado, porque mi expertiz va en el fondo va en la generación y control de los proyectos, en el avance de los proyectos, en la continuidad. En ver y trabajar las contingencias al hacer planes de acción” expresó.

Así entonces el nuevo seremi dijo sentirse confiado y avalado por un currículum que lo hace merecedor del nombramiento: “Tengo la experiencia, creo yo por los años y los lugares donde he trabajado, en el control de proyectos y en virtud de eso, esa es mi visión. No voy a inventar la rueda, pero voy a implementar un plan de trabajo bien estricto para las direcciones, para poder cumplir los objetivos que van más allá de los intereses personales, porque están las personas que nos necesitan para generar empleo y poder cambiar su situación actual”.



Para reforzar sus argumentos, Reinoso detalló que en “en el servicio anterior manejaba 365 mil millones anuales, en este sentido, no es algo que yo desconozca y que me atemorice, puesto que ya lo manejé y creo que lo manejé muy bien”.



Consciente de que el tema es difícil en una región que ha vivido con crudeza el Estallido Social y la pandemia y con guarismos cercanos a las dos cifras de desempleo (antes de octubre de 2019), es que Reinoso sabe que para sacarnos del hoyo y levantarnos como región pilar de la reactivación nacional, se debe trabajar unidos.

De esta forma, el nuevo seremi del MOP resaltó que “ahora, todos tenemos que trabajar juntos, los actores sociales, los alcaldes, los dirigentes, los funcionarios, la prensa. Aquí somos todos importantes, entonces si todos trabajamos juntos y le ponemos el hombro, yo creo que el objetivo va a ser mucho más fácil para alcanzarlo”.



EL FUTURO DEL MOP EN LA PROVINCIA



Ya está todo listo para que comience la construcción de la autopista bi regional que unirá las provincias de Malleco y Biobío.



Nahuelbuta, en su período de construcción debiera dar más de 600 puestos directos de trabajo, según los cálculos de las autoridades.

En paralelo, la inversión de más de 1.200 millones de pesos para

habilitar un aeródromo que permita los vuelos comerciales entre Los Ángeles y Santiago ya fueron usados y la obra ya fue correctamente recepcionada. Ahora, en este último tema, solo falta que pase la pandemia para revivir las conversaciones con las líneas aéreas interesadas y crear, en consecuencia, otros empleos allí.



Consultado sobre la reactivación económica y del mercado del empleo, Reinoso presentó un panorama positivo: “En el contexto global viene con mucha carga de trabajo, esa es la verdad, vienen muchos proyectos.



Nosotros tenemos que desarrollar y tomando en cuenta el contexto que estamos viviendo, un proceso con un momento un poco dificultoso en el tema del empleo y del crecimiento económico y se nos traspasa una responsabilidad para asumir ese rol, el rol fundamental de la reactivación de dar vuelta este proceso, de revertirlo”.



Como primera parte de su trabajo, la autoridad ha enfrentado varias reuniones con el fin de planificar las inversiones futuras.



“Tenemos que diseñar un plan para que todos estos proyectos que comiencen a ejecutarse, lo hagan de la mejor forma posible y que terminen también de la mejor forma posible, generando empleo y reactivación económica”, recalcó.



En cuanto a nuestra provincia, el responsable de Obras Públicas dijo que “Como proyectos específicos de la Provincia de Biobío tenemos la ruta Mulchén Negrete, por ejemplo son 15.500 millones que generarán una inversión importante en la provincia. También tenemos que destacar una serie de inversiones como las APRs que se van a seguir desarrollando, también terminamos el aeropuerto María Dolores con 1.121 millones y ya se ejecutó la recepción formal y así irán cayendo muchos proyectos más”.



Otro proyecto que avanza de forma concreta es el paso internacional, el que solo debe esperar los temas de protección ambiental en su parte del camino, mientras en paralelo avanza la construcción del complejo.



“El Complejo Internacional Pichachén está con el diseño terminado y está a la espera del RS, por lo tanto viene bastante avanzado en el tema de la arquitectura y en el caso de Vialidad, por el acceso están en el tema del trazado, porque estamos viendo el tema medioambiental que nos demoran el diseño o el trazado, porque está el Matuasto, que es una especie protegida y se está viendo muy bien el tema, pero está en camino y estamos avanzando”, afirmó Reinoso.





LA REACTIVACIÓN REGIONAL



El Ministerio de Obras Públicas y el de Vivienda y Urbanismo son dos carteras que no se han visto golpeadas de manera significativa por el Estallido Social y por la pandemia, pues son básicas para lograr la tan anhelada reactivación económica y con ello, el mercado del trabajo.



Así, Víctor Reinoso explicó que “tenemos que dar dinámica porque vamos a seguir con los caminos básicos, vamos a seguir con los matapolvo, esto no va a parar, al contrario se va a dinamizar mucho más porque es la cartera en la que tenemos más saldo, entonces la carta de trabajo como le decía yo, viene interesante”.



Agregó que en Biobío se trabaja en “dos patitas” que avanzan de forma paralela: “Tenemos dos etapas, una que es la cartera regular que es la que existe hoy día que irán entre los 3.300 hasta los 4 mil millones, porque eso varía cada año de acuerdo al presupuesto, más lo que va a generar el tema de la recuperación (Plan Paso a Paso) que va a ir con un peak promedio de casi 5 mil millones adicionales”.

En concreto, sólo con las inversiones del MOP, que se financian en gran parte con el dinero de todos los chilenos, se puede reactivar la economía local y por ende, la nacional: “Podremos hablar de 7 mil a 8 mil puestos de trabajo como un todo, año, promedio en la región”, cerró el nuevo seremi del MOP en la región, Víctor Reinoso.