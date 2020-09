Ministra de Cultura: “Me duele que digan que no hay ministerio. Es una falta de respeto para mis trabajadores”

El Ministerio de las Culturas acaba de lanzar la primera edición de un programa de e-commerce y marketing digital, completamente gratuito, que busca que los emprendedores del sector de la cultura puedan contactarse mejor con sus audiencias.

La máxima autoridad cultural del país fue consultada por radio ADN por las constantes críticas al ministerio por parte del mundo de la cultura, que incluso han llegado a sostener que “no hay” un ministerio de las culturas. Al respecto, Valdés expresó: “Ha sido un ámbito especialmente golpeado por la crisis, en una profunda precariedad. Eso yo lo sé y me duele profundamente. Yo tomo esas palabras en ese contexto. Pero no quiero quedarme en la crítica: como país tenemos mucho trabajo por delante. A mí me duele porque es una falta de respeto para mis trabajadores, que han estado trabajando lo más rápido posible para atender las necesidades de los artistas”.

Otro tema polémico de los últimos días es el proyecto de nuevo Museo de Arte Contemporáneo, presentado al Gobierno por el arquitecto Gonzalo Mardones, y que, en una estructura subterránea cubierta de cemento, arrasaría con gran parte del Parque Forestal.

“Por el momento solo tengo información preliminar, y sería poco prudente expresarme”, aseguró Valdés, recordando que otras opciones son ampliar el recinto actual de Quinta Normal, o incluso disponer del edificio de TVN en Bellavista, del que hoy gran parte está en desuso.