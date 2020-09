Como "Más de lo mismo" señalo la oposición a la propuesta de presidente para elaborar nueva Constitución

El Presidente Sebastián Piñera envió esta semana a todos sus ministros un documento con 10 contenidos clave que él considera que debiera tener la nueva Constitución.

Ante esto, los timoneles de partidos de la oposición reaccionaron, criticando, en resumen, que no hay nada nuevo en relación a la actual Carta Magna.

– Heraldo Muñoz, presidente PPD: “Los puntos esenciales del Presidente para una nueva Constitución no representan nada novedoso, y no se diferencian sustancialmente de la actual Constitución. No hay nada de un Estado solidario y social de derechos, cero mención a la protección de nuestro Océano, nada respecto a un régimen político alternativo (por ejemplo, semipresidencial), ninguna referencia al agua, no se garantizan derechos, ni se especifica un régimen concreto de descentralización, etc”.

– Álvaro Elizalde, presidente PS: “Es hora de escuchar a los mandantes, esto es, la ciudadanía, y no a los mandatarios. De eso se trata el proceso constituyente, de escuchar al soberano: el pueblo. El Presidente sigue sin entender el proceso social y político que vive Chile. Su decálogo es un ‘simple refrito’ de las disposiciones de la actual Constitución, que no se hace cargo de las profundas demandas ciudadanas, como los derechos sociales, un sistema de salud digno y universal, un verdadero sistema de seguridad social, una efectiva protección del medioambiente”.