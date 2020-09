Observa Biobío:81% de los jóvenes votaría Apruebo en el plebiscito de octubre

(Comunicado de prensa) A dos semanas de iniciada la campaña electoral y de acuerdo a los resultados del sondeo realizado por Observa Biobío, la opción apruebo alcanza los mayores niveles de adhesión en el grupo etario de 18-29 años con un 81% -diez puntos más en comparación a la consulta anterior-, mientras que quienes tienen 65 años o más se inclinan al Rechazo con un 53%.

La medición demuestra que el 89% de las encuestados tiene la intención de sufragar en el referéndum, un 8% no acudirá y solo el 3% no sabe o no responde.

Sin embargo, al consultar sobre la actual situación sanitaria de la Región del Biobío un 54% está de acuerdo con la realización del plebiscito en este contexto, mientras que un 44% no cree que sea pertinente.

En esta misma línea, el 56% de las personas considera que las autoridades tomarán las medidas sanitarias adecuadas el día de las elecciones, y un 34% cree que no se aplicarán.

El director de Asuntos Públicos de Observa Biobío, Lucas Serrano manifestó que, “el grupo etario con menor intención de participación en el plebiscito de octubre son las personas de 65 años o más, pues representan la población de riesgo de esta pandemia y quienes tienen mayor desconfianza en las medidas sanitarias durante el proceso de votación”.

Por otra parte, el 58% cree que es necesaria una nueva Constitución para el país -indiferente del mecanismo- y un 41% considera que no.

Al desglosar esta pregunta por rango etario, el 81% de los jóvenes entre 18 y 30 años y el 60% de quienes tiene entre 30 y 49 años opta por un renovado precepto, en cambio un 53% de los mayores de 65 años no lo considera.

Para el cientista político, Simón Cifuentes “uno de los hallazgos más relevantes de este segundo sondeo es el cambio de preferencia respecto al tipo de órgano que debiese redactar la próxima carta magna de Chile, pues en la primera encuesta, el 44% se inclinaba por Convención Mixta Constitucional y un 42% por Convención Constitucional. En cambio, hoy esta brecha se amplía y un 36% escoge Convención Mixta Constitucional y el 49% Convención Constitucional”. No obstante, Cifuentes explicó, “en este apartado existe un 15% de encuestados que todavía no han decidido cómo votar, y esa es una cantidad suficiente de personas que pueden decidir la elección a favor de una u otra posición”.