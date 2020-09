Oposición confirmó Acusación Constitucional contra ministro del Interior Víctor Pérez

La Democracia Cristiana amenazó con llevar al jefe del gabinete del Presidente Piñera al Congreso como medida de presión para frenar el paro, tras el fin de la movilización se unieron a toda la oposición y ahora, la amenaza es real.



A poco más de un mes de su llegada a La Moneda, el ministro del Interior, Víctor Pérez ha debido enfrentar la violencia rural y a los dueños de camiones de una forma inesperada: con el aumento de la primera y con un paro nacional del segundo, que no dejó a nadie indiferente.



Tras el inicio del paro de los camioneros y al poco andar del mismo, la Democracia Cristiana dio un ultimátum a Pérez, tal como lo hicieran los camioneros en su momento, para amenazar con una Acusación Constitucional, si este no interfería y detenía el paro.



El miércoles y cuando sólo faltaban horas, La Moneda y Fedesur llegaron a un acuerdo que para bien o para mal, debía detener la amenaza de la falange, pero eso no fue así y ésta junto a los partidos de oposición confirmaron, cerca de las 12 de este jueves que la Acusación Constitucional contra el ministro Pérez va y que está en estado de redacción.



UNA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL, LA UDI



El rol fiscalizador del poder Ejecutivo recae sobre el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados, es decir, son ellos los responsables al usar una Acusación Constitucional o convocar y aprobar una comisión investigadora o especial.



Bajo esta mirada, el diputado de la UDI, Iván Norambuena accedió a conversar con La Tribuna para exponer su visión sobre la utilización de la herramienta consagrada en la Constitución Política del Estado.



Desde la crítica de lo que cree es una postura obstruccionista de la oposición hasta dejar que la ciudadanía analice si es necesaria o no la acusación, el gremialista, simplemente considera que no corresponde.

Así entonces, antes de responder, directamente, Norambuena repasó la historia al decir que “lo más importante para el país y para quienes han sido afectados por todos estos actos terroristas es que los conductores de camiones puedan verse con satisfacción de los acuerdos a los que se llegó y que por cierto, esos acuerdos también se puedan cumplir”.



Agregó que “el hecho político que se quiere hacer hoy día no sé si ayude, porque no conozco los fundamentos por los cuáles se presenta esta acusación, pero me da la impresión de que es un hecho político que al final en nada va a ayudar a la tranquilidad y a la paz social que se requiere en nuestra zona y que tanto han pedido en muchos sectores de La Araucanía, de la Provincia de Arauco y en la Provincia de Biobío”.



Norambuena también explicó que la oposición está mal utilizando las herramientas constitucionales al detallar que muchas de ellas no llegan a puerto: “La oposición en nuestro país y aquí en el Congreso, particularmente, nos tiene acostumbrados a acusaciones constitucionales por un lado, comisiones investigadoras por otro y que no han llegado y cumplido con los objetivos por las que en un principio, en origen se había fijado”.



Sobre el comportamiento continuo en esta materia, el representante del Distrito 21 tiene como impresión que “esto es una estrategia, un itinerario que la oposición tiene para seguir obstaculizando a las autoridades de gobierno en sus distintas áreas”.



Cómo aún no existe una presentación formal del anuncio y se habla de “etapa de redacción”, el diputado de la UDI agregó que: “Creo que es importante poder evaluar sí, efectivamente hay fundamentos o no para poder dar una respuesta con objetividad, con seriedad y con responsabilidad, o es solo un voladero de luces para hacer un hecho político de la situación que está viviendo el país”.



Al cierre Iván Norambuena agregó que: “La ciudadanía también debe evaluar si efectivamente corresponde o no, una acusación constitucional con todo lo que estamos viviendo o una vez más la oposición está con una actitud que es obstruir todo lo que se pueda hacer para beneficiar a las personas de nuestro país”.



LA DEMOCRACIA CRISTIANA

En conversación con La Tribuna, la diputada de la DC, Joanna Pérez recordó el origen de la acusación: “El emplazamiento que hiciera la Democracia Cristiana al gobierno cuando le da 24 horas al gobierno para buscar una solución al paro de camioneros o de lo contrario que aplique las leyes que corresponden para garantizar el pleno funcionamiento y el tránsito para el abastecimiento, creemos, surgió efecto”.

Así entonces y luego que se confirmara que la bancada DC apoyará la decisión, la representante del Distrito 21 dijo que “vamos a esperar, vamos a analizarla y tomar la decisión en su minuto. Creo que hay situaciones muy complejas que se están dando a nivel país, especialmente en nuestro territorio, Araucanía y Biobío donde falta Estado de Derecho y dónde le exigimos al Estado más presencia”.



En este sentido, Pérez argumentó que: “Tenemos que entender que el territorio es uno solo, que el Estado de Derecho es uno solo y debemos todos, resguardar aquello y los principios que interesan, sobre todo en medio de la pandemia.



PÉREZ SIN MIEDO



El ministro del Interior, ex senador de Biobío Cordillera y luego senador por Ñuble fue claro al reconocer que ha sido un mes intenso.



En entrevista con Teletrece Radio, Víctor Pérez dijo que pondrá “en evidencia todas la contradicciones de quienes lo acusen”.



Entre sus argumentos, el ministro defendió su actuar tras casi 7 días de paro al indicar que “”Nadie en el país vio quemar nada, nadie en el país vio destruir nada, nadie vio hechos de violencia”, defendiendo con ellos todas las acusaciones que hablan de un doble estándar de La Moneda para tratar el tema de la violencia en la Macro Zona Sur.



Según su criterio “El Gobierno actuó de acuerdo a la ley en la medida en que el paro de camioneros iba mutando a bloqueos, a generar desastres. Lo dijimos con toda claridad: si la manifestación es pacífica y no genera dificultades, conversamos. Mientras vaya mutando a una cosa distinta, vamos a aplicar la ley. Eso lo dijimos con absoluta claridad y fue un elemento que después llegó a resolver la situación”.



Sobre la Acusación Constitucional, el ministro se mostró respetuoso de las atribuciones que tiene el Parlamento, pero aseguró que de avanzar en la Cámara de Diputados, el Gobierno se defenderá con todo: ”Son facultades que tiene la oposición y los diputados y que yo no voy a discutir. Si llega al Senado, el Gobierno se va a defender y va a poner sobre la mesa todos los antecedentes”.



Agregó que “Las atribuciones son atribuciones y yo defenderé al Gobierno poniendo las cosas en su lugar. Forman parte del proceso democrático y yo me allano a esas reglas”:



En este sentido concluyó que: “Daré a conocer nuestros argumentos y fundamentos, y pondré sobre la mesa las contradicciones de quienes hoy día buscarán acusarme. Basta comparar un paro y otro para darse cuenta de las diferencias abismantes”.