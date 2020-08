Rodrigo Díaz y plebiscito: “No es un capricho; es una solución política, una solución institucional inteligente”

La cautela de Rodrigo Díaz, ex intendente de la región del Biobío en el pasado Gobierno de Michelle Bachelet, para confirmar o no si será candidato a la Gobernación de Biobío o para definir si se presentará como carta constituyente, pasa por su respeto a la política y porque los partidos de oposición y del oficialismo ven en él una carta que pudiera enfrentar a quien lidera las encuestas regionales, Flor Weisse.

De seguro por estos días, la ex autoridad regional, que no tiene militancia tras su salida de la Democracia Cristiana, ha sido “sondeado” por los partidos, pero Díaz se deja querer y mantiene no solo su independencia, sino también su autonomía.



Sin bien Rodrigo Díaz habla con la prensa solo cuando no está trabajando, lo cierto es que su opinión puede ser interpretada como la de una persona que, al menos, sigue analizando los escenarios electorales, antes de decidir si será o no candidato.



En entrevista con La Tribuna, quien hasta el momento se perfila como una buena opción electoral para los procesos futuros habló de la violencia rural, del Proceso Constituyente y de la candidatura al sillón gubernamental de nuestra región, que por cierto, para él no está ni confirmada ni descartada.



PROCESO CONSTITUYENTE



Rodrigo Díaz ha sido claro no solo con decir que está a favor de la opción “Apruebo”, sino también en cuanto a la fórmula para crear una nueva Carta Fundante en caso de ganar su postura, la que a su juicio debiera lograrse con una Asamblea de Ciudadanos.

“Lo primero es que soy partidario de apoyar una nueva Constitución y soy partidario de que el 100 por ciento de las personas que van a concurrir a votar sean electas por los ciudadanos; no creo que la convención mixta sea la mejor alternativa”, dijo la ex autoridad regional.



Aunque tiene varias razones para querer otra Carta Fundamental, Díaz se basa en temas históricos, explicando que la actual Constitución nació en el marco de la Guerra Fría, es decir, es anacrónica: “La Constitución del 80 no aborda el cambio climático, las regiones no están contempladas con grados de participación y autodeterminación, la convivencia con las primeras naciones de nuestro territorio tampoco están contempladas en la Carta Fundamental vigente”.



Aunque todo el proceso se confirma para el 25 de octubre, hay voces que usan como variable la pandemia para intentar cambiar la fecha, sin embargo, para Díaz, eso no sería lo correcto: “Hay numerosas elecciones y consultas populares que se han hecho a lo largo del mundo (…) por lo tanto, no cabe duda de que es posible realizar elecciones en tiempos de pandemia; lo que corresponde es que el Estado tome las medidas necesarias para que todas las personas que quieran hacerlo, puedan hacerlo con los mayores grados de seguridad”.



Para el ex intendente, el tema es claro: cambiar la Constitución “no es un capricho; es una solución política, una solución institucional inteligente acordada para salir de una crisis que afecta a nuestro país”.

LA VIOLENCIA RURAL



Rodrigo Díaz es una voz autorizada para hablar del tema. Como intendente del Biobío, vivió atentados en la Cordillera y en la precordillera de nuestra provincia, y también en la provincia de Arauco.

A su juicio, la violencia ha escalado demasiado y desde fuera del aparato público asumen que las políticas que debió implementar como administrador del Estado en nuestra región, simplemente no funcionaron, por lo que recomienda cambiar la estrategia.



“Tenemos un problema serio en una magnitud que no habíamos alcanzado a conocer en años anteriores, por lo tanto, me parece que seguir intentando las mismas soluciones que ocupamos en años anteriores, no sería una manera inteligente de abordar este problema”, dijo con voz propositiva.

Agregó que “este es un problema que está afectando al Estado de Chile, que no está dando el ancho para hacerse cargo de este problema y, en mi opinión, donde el Estado no está solo representado por el Presidente de la República y el Poder Ejecutivo, sino también por el Poder Judicial, el Poder Legislativo y los organismos autónomos del Estado”.



El camino para Díaz es el diálogo: “Debemos, como Estado, parlamentar (conversar) con las distintas personas que representan a las agrupaciones que representan a nuestros mapuche, donde hay más de un millar de agrupaciones”.