Diputado Pérez amenaza con acusación constitucional si el ministro insiste con el regreso a clases presenciales

En tanto, el diputado de la UDI, Iván Norambuena aseguró que nada está confirmado y que de continuar la pandemia el retorno a clases no es una opción de La Moneda.

La Cámara de Diputados envió el Proyecto de Resolución Nº 1269 con fecha de 18 de agosto de 2020, tras una votación que obtuvo 74 votos a favor, 40 en contra y 8 abstenciones.

En concreto, la Resolución detalla: “Solicitar a S.E. el Presidente de la República que instruya al Ministerio de Educación decretar el no regreso a clases presenciales dentro del presente año académico para los niños y niñas de Chile, salvo en aquellas comunidades, donde haya una total ausencia del Covid 19”.

En nuestra provincia, las opiniones de los diputados son dispares en torno a la interpretación que se hace del deseo de La Moneda, pero similares en decir que si no existe seguridad, no se debe volver a las clases presenciales.



LA IDEA DE JOSÉ PÉREZ

El diputado radical del Distrito 21, José Pérez fue uno de los que impulsó el Proyecto de Resolución, pues está convencido de que el ministro de Educación, Raúl Figueroa solo busca el retorno a clases, sin importar la salud de los niños, sus familias y el país.



Tras el triunfo de su Proyecto de Resolución, Pérez relató a La Tribuna que “es un error garrafal, no se puede pensar en una cosa de esta naturaleza. Si las clases se suspendieron a mediados de marzo, cuando había 75 infectados a nivel nacional y hoy tenemos un promedio entre 1.700 y 2.000 diarios, sin duda que es una aberración el volver a clases”.



A juicio del parlamentario “las clases presenciales implica mover a más de 5 millones de personas entre alumnos, apoderados, asistentes, profesores, transportes, etcétera, es decir más pandemia. Es crear un clima de infección de Covid 19 como no lo hemos tenido nunca”.



En este sentido apuntó a las ambigüedades que dice observar en torno al actuar del gobierno en la materia: “Por un lado plantea que mantengamos la distancia, que usemos mascarillas, evitemos las aglomeraciones, cómo vas a evitar las aglomeraciones si sacas a más de 5 millones de personas a la calle”.



Molesto por el riesgo en el que a su juicio estarían los chilenos, el diputado señaló que “Esto sería incalificable nada justifica una medida de esta naturaleza y yo creo que le quedó claro al ministro, yo creo que entendió lo que se le dijo”.



Para el cierre, José Pérez se guardó las declaraciones más fuertes, al reconocer que es partidario de una Acusación Constitucional contra Figueroa, si La Moneda sigue con la idea: “No va a insistir y si insiste tomaremos otra medida y yo le advertí que está haciendo méritos para una Acusación Constitucional y si duda que no quisiéramos llegar a eso, pero si él insiste en esto, sin duda que vamos acusarlo constitucionalmente, lo que inhabilita para ejercer cargos públicos durante 5 años”.



NORAMBUENA ACLARA QUE NO HAY NADA DECIDIDO



En el oficialismo el diputado Iván Norambuena habló de una sesión especial inflada donde se interpretó algo que, desde su mirada, no es correcto.



En este sentido el gremialista explicó que “lo que se está haciendo es prepararse en caso de que las condiciones que presente el país y los datos que se den de cómo ha evolucionado el contagio de coronavirus en la ciudadanía, el ministerio podría en el futuro, estar pensando en volver”.



Agregó que “La conclusión que yo, en lo personal saco, independiente de las amenazas que pudieron haber existido en la misma sesión especial de este martes, es de que no era necesario, porque el ministro y las autoridades de gobierno se están anticipando a lo que podría venir a futuro y hay que estar preparado”.



En este sentido, Iván Norambuena reiteró que “Quedó claramente establecido de que no hay una definición al respecto y que la explicación que se dio por parte de todas las autoridades y quienes estuvimos presente en esta sesión, es que si no están dadas las condiciones no se va a volver a clases y yo eso lo comparto absolutamente”.