Consejeros de Biobío respaldaron construcción de estadio en Los Ángeles

Suman y siguen los apoyos al alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, luego que La Moneda, a través del Ministerio de Deportes anunciara, de forma errónea, que no se construiría el estadio de la ciudad, por que los montos aportados por la Secretaría de Estado, debía ser re canalizados por la pandemia.



Así entonces y luego de una exitosa jornada en el parlamento, donde el subsecretario del Deporte, Andrés Otero reconociera que el Ejecutivo no ha decidido nada aún, el turno del “espaldarazo” para el líder angelino fue de los 5 consejeros regionales, donde la mayoría es de oposición.



Así, Teresa Stark (DC), Daniel Cuevas (PPD), Patricio Badilla (RN), Eduardo Borgoño (UDI) y Enrique Krause (UDI) recordaron que fueron ellos (Consejo Regional) los que aprobaron los 14 mil millones de pesos que corresponden al 60 por ciento del total de la obra, por lo que no comparten para nada la decisión de suspender la construcción de la obra.



De esta manera y tras reunirse con Krause, los 5 consejeros emitieron una declaración pública que señala:

“Este martes 11 de julio, los cinco consejeros regionales que representamos a la provincia de Bío Bío, sostuvimos una reunión con el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause Salazar, para conocer en detalle los últimos acontecimientos en relación a la decisión del IND de no financiar la construcción del estadio de Los Ángeles.



Es necesario precisar, que hace más de dos años, los consejeros regionales aprobamos por unanimidad el traspaso de más de 14 mil millones de pesos para la construcción de esta obra, lo que representa cerca del 60% del total del proyecto. Lo hicimos con el convencimiento absoluto de que se trata de una iniciativa de alto impacto deportivo y social. Es una necesidad urgente contar con infraestructura de primer nivel para grandes eventos deportivos, sociales y culturales; generar empleo y activar la economía en una de las comunas que han experimentado un mayor crecimiento y desarrollo en nuestro país durante la última década.



Por las razones anteriormente expuestas es que creemos que este proyecto -que conocemos y hemos apoyado desde su génesis- se debe desarrollar de acuerdo a todas las aprobaciones técnicas y administrativas originales, sin modificaciones de ningún tipo. Cualquier cambio, no sólo implica varios años de demora en su ejecución; sino también una muy mala señal sobre el respeto a la institucionalidad vigente, deteniendo una obra con una licitación en curso; un menoscabo a la labor de los CORES, que unánimemente votamos a favor de esta iniciativa y un desprecio a la voluntad ciudadana que se ha movilizado masivamente por este sueño.



Los consejeros regionales de la provincia no podemos estar ajenos a esta situación -y tal corno siempre lo hemos hecho- defenderemos todos y cada uno de los proyectos que ayuden al desarrollo de la provincia que nos honra representar. Por esta razón, como servidores públicos democráticamente elegidos es nuestro deber hacernos parte de la solución a este problema. Si efectivamente hoy el problema del IND es el financiamiento, proponemos una reprogramación financiera.



De esta forma podríamos iniciar la construcción del estadio con los recursos ya traspasados para tales efectos, y luego continuar el 2021 con los dineros comprometidos por nuestro Gobierno Regional. Así no se alteraría el proyecto original ni los plazos de ejecución, mientras que los dineros restantes del Instituto Nacional del Deporte se podrían reasignar a los años venideros, considerando que es un proyecto cuya materialización tardará un par de años.



Creemos que los anhelos que nacen de la propia comunidad tienen la legitimidad para unirnos y traspasar cualquier posición ideológica. Por esta razón, nos unimos con fuerza y convicción a la tarea de apoyar la construcción del estadio. Este proyecto no es de un gobierno ni de una determinada tendencia política; es de todos. De los que marcharon, firmaron, de los que compraron el terreno, de los que aprobamos los recursos y de todos los que hoy alzamos la voz para decir -fuerte y claro- que los sueños de los angelinos no se cambian ni se transan.