Ley que impide cortes de suministros básicos en pandemia ya esta operativa

No era un misterio, el proyecto de ley creado por la diputada Joanna Pérez fue promulgado en silencio, tal como el retiro del 10% desde las AFPs y claro, no podía ser de otra forma, porque ambas leyes no fueron apoyadas por el Ejecutivo y por que ambas son dos de las más importantes a la hora de hablar de la derrota de La Moneda frente al Congreso y que recordemos, terminó con el quinto cambio de Gabinete de Piñera en dos años de gobierno.

Con la nueva Ley Transitoria en marcha, la oficina de comunicaciones de la diputada Joanna Pérez elaboró un documento que nos presenta las ayudas esenciales de esta norma que muero en noviembre.

DATOS IMPORTANTES



✅ La prohibición de no corte aplica para todas las personas (sin necesidad de porcentaje de vulnerabilidad).

✅ Podrán prorratear sus cuentas quienes cumplan con UN SOLO requisito detallado a continuación 👇 (el prorrateo podrá ser hasta por 12 meses).



A) Pertenecer al 60% de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social.

b) Estar percibiendo el Seguro de Cesantía.

c) Haberse acogido a la “Ley de Protección del Empleo”.

d) Ser adulto mayor.

e) Independientes e informales que acrediten su situación económica con declaración simple (no requiere de notario).



✅ El beneficio corre desde el 18 de marzo al 6 de noviembre de 2020. Y se suman si las personas tienen deudas anteriores al 18 de marzo, hasta 10 UF en luz y 5 UF en agua.



✅ Las multas para las empresas por incumplimiento de la ley serán de acuerdo a la reglamentación sectorial (cada sector aplica las multas que tiene establecidas).



✅ El prorrateo será sin multas y sin intereses.



✅ Los usuarios que tengan cortados los suministros de agua, luz o gas, deben exigir que les repongan el servicio sin cobros.



✅ Las empresas tienen como plazo hasta el jueves 13 de agosto para habilitar el sistema donde los usuarios se acogerán al prorrateo.