Se abren fuertes expectativas para detener la violencia en la Macro Zona Sur

Víctor Pérez Varela ha formado su vida política al alero más fuerte de la UDI y por cierto en Los Ángeles y la provincia de Biobío, donde además de alcalde en el Gobierno Militar, fue diputado y hasta inicio de esta semana, senador.



Por lo mismo, luego de jurar como ministro del Interior, se refirió a los atentados incendiarios y actos delictuales en la macro zona sur, señalando que los problemas de violencia en La Araucanía tendrán “una especial preocupación” durante su mandato, las alertas se encendieron en las Provincias de Biobío y Arauco, otras dos zonas golpeadas por la violencia.



Así entonces, La Tribuna contactó al presidente de la Multigremial del Biobío, Jorge Guzmán; al presidente de Socabío y presidente del Consorcio Agrícola del Sur CAS, José Miguel Stegmeier; al presidente de la Asociación de Contratistas Forestales AG (Acofarag), René Muñoz y al presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Transportistas Forestales (Fenasitranfor), Heriberto López, para conocer de todos sus impresiones y expectativas tras el juramento de Víctor Pérez Varela.



Si bien todos resaltan el conocimiento de Pérez de la zona y del problema y valoraron a la vez su constante preocupación por la materia, lo cierto es que pedirán una audiencia para conocer lo que hará desde su nuevo cargo.

De esta forma, mientras los agricultores y empresarios de Biobío muestran su optimismo, lo cierto es que los que están en el bosque y han vivido en carne propia los atentados incendiarios, son un poco más incrédulos, aunque siempre con la puerta abierta para sentarse a hablar del tema.

LOS TRABAJADORES FORESTALES: HERIBERTO LÓPEZ



El presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Transportistas Forestales (Fenasitranfor), Heriberto López es parte activa de la mesa de trabajo compuesta por los gobernadores de Biobío y Malleco, que junto a las policías buscan presentar una estrategia conjunta para combatir los ataques donde, usurpando y mal usando el concepto de la causa mapuche, un grupo de personas encapuchadas roba, secuestra y quema maquinaria forestal.

En esa mesa, dijo López, uno de los principales temas para ellos, es que se reconozca a todos los trabajadores forestales que han sufrido un ataque incendiario, desde los motosierristas hasta los conductores de camión, como víctimas de la violencia rural.



Bajo esa mirada, el líder de los trabajadores forestales explicó, sobre el nuevo jefe de gabinete de Piñera que “en su calidad de ministro del Interior y Seguridad, lo ideal sería que mantenga la presión que se necesita para poder dar seguridad a las personas, a las víctimas”.



Así entonces insistió en que “las víctimas no son solo los empresarios a los que queman los camiones, también están todos los trabajadores y dentro de las políticas de ayuda a las víctimas de los atentados incendiarios, los trabajadores no están considerados como víctimas”.



Tras ello y después de tantos atentados en el cuerpo, Heriberto López sigue sin perder la fe en que las condiciones de seguridad para sus representados pueden mejorar: “Siempre vamos a tener expectativas porque nosotros somos los menos indicados para poner corta piso de la gestión que quiera hacer o no y que tenga encomendado un ministro, por último pedir que en el corto plazo por el que fue designado pueda hacer lo que esté a su alcance”.



LOS CONTRATISTAS: RENÉ MUÑOZ



René Muñoz es el presidente de la Asociación de Contratistas Forestales AG, Acofarag, es decir, representa a los dueños de camiones, furgones y diversas maquinarias forestales que han sido destruidas por el fuego en el marco de la violencia rural.



Muñoz tiene una mirada más pesimista, pero no por ello ha perdido la fe en que las autoridades logren recomponer el Estado de Derecho en la macro zona sur que va desde el sur del Maule hasta la Región de Los Ríos, de cordillera a mar.



René Muñoz comenzó diciendo que “dado los acontecimientos que han ocurrido durante estos 7 años que llevamos, nosotros, inmersos en este conflicto, la verdad es que no nos hacemos muchas expectativas, respecto de lo que pudiera resultar como gestión del nuevo ministro del Interior”.

Agregó que “nosotros hemos pasado por varios ministros, por varios subsecretarios, por dos gobiernos y seguimos peor que antes”.



A la hora de justificar sus palabras, con cifras, los datos simplemente son lapidarios y hacen entender su pesimismo: “hoy la violencia ha aumentado casi un 50 por ciento respecto de los últimos años. Hoy día llevamos 40 atentados, el año pasado fueron 39 y en 7 meses ya llevamos 40, entonces tendríamos que ver en los hechos y en la práctica si las medidas que propone el nuevo ministro del interior son o no efectivas y si van o no en la dirección correcta”.



Sobre el ex senador de Biobío y Ñuble, Muñoz detalló que: “mientras fue senador, la verdad es que no vimos en su accionar en el Congreso, alguna ley, alguna iniciativa, algún proyecto que vaya en la dirección de ver algo relacionado con la violencia rural y al conflicto”.



Al cerrar y con la esperanza siempre de que el diálogo los lleve a la solución, el presidente de Acofarag dijo que “sin duda asistiríamos a reuniones con él, si nuestra crítica es a lo que ha pasado y a lo que vemos, pero hay que darle la oportunidad al nuevo ministro para que haga sus planteamientos y con los resultados o vamos a juzgar. Nosotros no estamos por dar un portada a la entrada, al contrario creemos que puede ser una oportunidad, pero los hechos nos demuestran que no ha sido así, quizás ha cambiado y hoy como ministro del Interior, con otras atribuciones y siendo la segunda autoridad política del país, pudiera cambiar y esperamos que así sea, así que no nos vamos a restar de ninguna manera a conversar y a hacer nuestros planteamientos”.



LA MULTIGREMIAL: JORGE GUZMÁN



El presidente de los gremios en Biobío también conoce y está familiarizado con la cercanía de Pérez Varela con la violencia rural.



A diferencia de Muñoz y López, sus esperanzas aparecen más grandes.

“Don Víctor Pérez es conocedor de la zona y él conoce perfectamente cuál es la situación y sus primeras palabras son bastantes esperanzadoras”, comenzó respondiendo Guzmán.



De esta forma, para Jorge Guzmán usar las palabras correctas para tratar el tema son fundamentales a la hora de generar el diálogo, valorando la historia del ex senador con la zona y sus problemas: “Calificar las cosas por su nombre, el terrorismo por terrorismo, la delincuencia por delincuencia es una buena señal para empezar. Nosotros tenemos la esperanza de que esto no sea solo un discurso (…) y ojalá pueda aislar al terrorismo, pueda aislar a los terroristas, pueda detener y castigar a la gente que está involucrada en todos estos actos que tienen a la zona y a la región, tremendamente complicada”.



Sobre el uso reconocido de una deuda histórica del Estado con la Nación Mapuche, el líder gremial fue claro y certero al resaltar que lo que se vive en la macro zona es delincuencia y violencia.



“Tenemos esperanza y sus primeras palabras así lo dicen, una cosa porque conoce la zona y dos porque ha sido muy claro en separar las situaciones. Aquí hay un mal llamado Conflicto Mapuche, aquí hay un tema de terrorismo, aquí hay un tema de delincuencia, de violencia que debemos separar”, cerró el presidente de la Multigremial de Biobío, Jorge Guzmán.



SOCABIO Y CAS: JOSÉ MIGUEL STEGMEIER

El presidente de Socabío y del Consorcio Agrícola del Sur CAS, José Miguel Stegmeier reconoció la importancia del cambio del quinto cambio de gabinete del Presidente Sebastián Piñera, resaltando que también tienen altas expectativas de él.



“Tenemos grandes expectativas respecto de lo que pueda hacer este nuevo gabinete del Presidente Piñera, en particular la acción del nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez”.



Agregó que “sus primeras declaraciones, por ejemplo, respecto a la violencia que ya por años afecta gravemente a La Araucanía, nos parece que apuntan en el sentido correcto e igualmente esperamos que en lo relativo a la crisis generalizada que afecta al país, tanto en la seguridad, el orden público y la pandemia, podamos ver que desde este gabinete de personeros con mucha experiencia política, se produzcan positivos avances en el corto plazo”.



En tanto y como presidente de CAS, confirmó que tendrán como responsabilidad solicitar la audiencia al nuevo ministro del Interior. “Como gremios Asociados al CAS, que precisamente representan territorialmente a toda La Araucanía, pediremos una pronta reunión con el ministro Pérez, para colaborar desde lo que nos corresponde y a la vez exigir las medidas pertinentes más apropiadas para ir resolviendo esta situación que ya es extrema”, cerró Stegmeier.