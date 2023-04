La mantención de malas condiciones de seguridad en la vía pública para que el comercio pueda operar con normalidad es parte de una realidad que se vive tanto a nivel local como nacional.

La inseguridad se ha mantenido como uno de los mayores problemas para los trabajadores y ha obligado a cambiar los horarios de funcionamiento de la actividad, expresó el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles Miguel Pezoa Reyes.

En ese sentido, aseveró que dicho escenario provoca un negativo impacto, debido a que los colaboradores no están dispuestos a trabajar de noche, lo que no ha permitido que los negocios locales crezcan durante el último tiempo.

En entrevista con diario La Tribuna manifestó que “hemos tenido quizás un estancamiento. No ha habido una mayor escala en la cantidad de asaltos u otro tipo de robos”. “Esta disminución no significa que podamos decir que estamos en una situación de seguridad. La inseguridad continúa siendo una cosa permanente y determinante para el desarrollo de cualquier actividad”, dijo el dirigente gremial. El representante de los comerciantes de la capital provincial de Biobío agregó que esto sucede “tanto a nivel local como nacional. Es parte del diario de vivir que tenemos”.

INSEGURIDAD SE MANTIENE COMO PROBLEMA EN EL COMERCIO ANGELINO

En relación a los cambios que han debido realizar los comerciantes para enfrentar la falta de condiciones para trabajar con relativa normalidad, el vocero local de los comerciantes mencionó que “en todas las conversaciones que hemos tenido respecto al tema, en especial en esta época donde se oscurece más temprano, se observa menos tranquilidad en todos los comerciantes para que puedan desarrollar sus actividades”. “Esta inseguridad sigue siendo latente y fuerte, no solamente en el comercio que representamos, sino que en todas las actividades que se realizan”, añadió el vocero de la Cámara.

“Lo que está pasando es que la inseguridad en la noche es tan alta que mucha gente prefiere no trabajar de noche. Algunos turnos de restaurantes u otro tipo de negocios han disminuido”, dijo Pezoa Reyes. El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo contó que “no hay personas que quieran trabajar en esos turnos. No es como antes, donde cualquier turno servía a los colaboradores”. “Además, no hay una movilización colectiva adecuada a los tiempos que estamos viviendo. La oferta de colectivos y micros han disminuido mucho, entonces la opción hoy son los medios de transporte privado”, analizó coordinador de los comerciantes de Los Ángeles.

LOCATARIOS CIERRAN MÁS TEMPRANO Y PIERDEN RENTABILIDAD

“Los locales del centro de la ciudad se han ido adaptando y están cerrando alrededor de las 17:00 a 18:00 horas. Si se recorre la ciudad es evidente”, dijo Miguel Pezoa Reyes a diario La Tribuna. El timonel del gremio local explicó que “hoy, con el cambio de hora, estamos cerrando “sin sol” a las 19:00 horas, por el cambio de horario”. “Económicamente, los negocios en general han bajado o se han mantenido, pero ninguno está creciendo”, lamentó el representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles en conversación con diario La Tribuna.