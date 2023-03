Revelan las regiones de Chile con más multas por no respetar la Ley No Chat

El martes 12 de octubre del año 2021 se publicó en el Diario Oficial la denominada Ley No Chat, normativa que pasó a calificar como una infracción gravísima la manipulación de dispositivos electrónicos durante la conducción, equiparando esta falta a no respetar una luz roja del semáforo o no detener la marcha en un disco pare.

Esta importante modificación a la Ley de Tránsito aumentó las multas de manera sustancial, con montos que van entre 1,5 y 3 UTM (entre 94.00 y 188.000 pesos aproximadamente). Esto significa el doble de lo que antiguamente estipulaba la Ley 18.290.

Al mismo tiempo, las sanciones pueden llegar a la suspensión de la licencia por un plazo de 5 a 45 días. Esto puede aumentar de 45 a 90 días en caso de reincidencia, es decir, dos infracciones gravísimas dentro de los últimos 12 meses.

Si bien uno de los principales desafíos de esta normativa es la fiscalización, desde que se publicó el reglamento de la Ley No Chat en marzo de 2022, se han infraccionado a casi 17 mil conductores. En específico, desde su entrada en vigencia, se multó a 2.397 conductores en Chile por manipular dispositivos al conducir durante el año pasado.

Para Claudia Rodríguez, directora ejecutiva de No Chat y presidenta del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Transportes, “estas estadísticas indican que, sólo por manipulación del teléfono celular, se multó 8 veces más que durante todo el año 2021. Sabemos que fiscalizar el cumplimiento de esta norma es un desafío importante, por lo que valoramos este incremento. Aún así, debemos seguir mejorando”.

