Caso Narumi: abogado no se presentó a audiencia y suspenden juicio de apelación

Durante la mañana de este martes, en Francia, se había agendado que se iniciara el juicio de apelación contra Nicolás Zepeda, chileno condenado en primera instancia a 28 años de cárcel por el crimen de su ex pareja, la japonesa Narumi Kurosaki, en un hecho ocurrido durante 2016. A pesar de lo anterior, el inicio de la audiencia se vio entrampada debido a que el abogado de Zepeda, Antoine Vey, no se presentó a la audiencia. Según se informó, el joven habría rechazado su representación.

Así, la corte otorgó un abogado de oficio para Zepeda, Catherine Bresson, lo cual también fue rechazado por el chileno. Por esto, el tribunal suspendió la audiencia y otorgó 48 horas para que el juicio inicie, quedando agendado para el jueves a las 9:00 horas. Durante dicho plazo, Zepeda deberá encontrar a otro legista. Hasta la audiencia llegaron Arthur Del Piccolo, novio de Narumi al momento de sus desaparición, la familia de la víctima, y los padres de Zepeda.

VERSIONES DIVERGENTES DEL CASO ENTRAMPAN JUICIO

Luego de la suspensión, el padre de Nicolás, Humberto Zepeda, criticó la investigación de la fiscalía: “en un caso como este el estándar de la investigación ha sido bajísimo, existen muchas incongruencias, muchas informaciones no son tales y que las vamos a demostrar en este juicio”. El padre dijo que no entendía el motivo de la ausencia del abogado de Zepeda durante el martes: “nunca supimos que el maestro Vey ya no estaba con nosotros”. El padre dijo que Nicolás no habría rechazado la representación de Vey: “Nicolás se sentía muy bien con el maestro Vey, nos extrañó esta situación tal cual como a ustedes”.

En el juicio anterior, el fiscal Étienne Manteaux dijo que “la hipótesis más probable” era que Zepeda la hubiera asfixiado y luego arrojado el cuerpo al río Doubs. La fiscalía asegura que habría sido asesinada en su habitación el 05 de diciembre entre las 3:25 y las 3:21 horas. Un nuevo testimonio surgido durante los últimos días, de un hombre identificado como Said Neremi, afirma que Narumi habría sido vista con vida el 11 de diciembre del 2022, en un restaurante. “Me dio su nombre y me dijo que era una estudiante japonesa. Escuché la conversación que tuvo diciendo que tenía miedo, que no se podía quedar más, que se tenía que ir de la ciudad. Estaba en compañía de un joven militar. Soy categórico y concluyente, Narumi está viva”, dijo el testigo.