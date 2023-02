Ministro de Vivienda valoró trabajo contra incendios forestales de Biobío

Un vocero de Gobierno se refirió durante la jornada de hoy, al estado del combate de los incendios forestales de Biobío, así como a los distintos recursos movilizados desde el país y del extranjero para contener el avance de los siniestros, valorando el trabajo con instituciones privadas, empresas y la ayuda de otras naciones con el país. También criticó a parlamentarios que llamaron a remover recursos desde una cartera a otras para contar con más fondos para los efectos del incendio forestal y a aquellos voceros que han acusado intencionalidad de los siniestros, llamando a respetar los procesos judiciales nacionales.

El ministro de Vivienda y enlace Gubernamental, Carlos Montes, inició explicando que “hace dos noches estuvimos con un alto riesgo sobre la ciudad de Coronel. Se tomaron un conjunto de medidas y el viento permitió también que no hubiera mayores situaciones complejas. Sin embargo a partir de ese hecho se solicitaron muchos más recursos al nivel central, logrando en efecto movilizarse más recursos”. “Esto significó sacarlos de otros lados y destinarlos acá. Lo que tiene que ver con Ñuble entiendo que está acá y lo otro tiene que venir en el transcurso del día a la zona. El punto es que no podemos volver a tener el nivel de riesgo respecto a la ciudad de Coronel y eventualmente hacia el norte”, llamó el vocero de la cartera. Montes explicó que lo anterior “significa redoblar las medidas para minimizar el riesgo. En este momento la empresa está trabajando en un cortafuegos de 70 metros en la zona, para tener una contención asegurada. También tenemos que trabajar con la hipótesis de que esa contención pasa por encima del fuego y que hay que tener otra línea de protección”.

VALORAN EL APOYO DE INSTITUCIONES FRENTE A INCENDIOS

“Lo que se está haciendo con la termoeléctrica es muy importante, porque hoy las cosas están coordinadas y el trabajo en conjunto ha permitido que la empresa esté preparada ante eventualidades. En la mesa de dirección hay mucha consistencia y dirección y eso es tremendamente importante”, destacó Carlos Montes. El ministro dijo que “el análisis de la tendencia del fuego y de los riesgos de que volvieran los vientos por parte de los españoles fue significativo, así como también el trabajo de los portugueses que están trabajando junto a nuestros técnicos y especialistas”. Sobre la petición de movilizar recursos extra del Estado para el combate de incendios desde el Partido Republicano, el jefe de la cartera de Vivienda y Urbanismo respondió que “como parlamentario estuve mucho tiempo en el tema de presupuestos, sé como se mueve esto y los recursos están considerados ante distintas eventualidades. Decir estas cosas es más bien confundir a la gente y no ayuda en nada a ver cómo se enfrenta la emergencia”.

“Imagínense anteponer el tema del incendio por sobre los Derechos Humanos. Me parece bastante mezquino de parte de ellos y no creo que valga la pena decir nada más de eso. No tiene ni un fundamento ni por el lado de los recursos ni por el lado presupuestario, ni por el contenido de poner una cosa por sobre la otra”, categorizó el ministro. Al ser consultado sobre la petición del gobernador regional Rodrigo Díaz, quien llamó a Seguridad Pública de San Pedro de La Paz, en una visita a dicha zona, a implementar controles en la parte urbana de la Ruta de la Madera, el enlace Gubernamental en Biobío declaró que “en varias reuniones se ha hablado sobre las denuncias formales (sobre la intencionalidad de algunos focos de incendios) que se tienen que responder. Se están trabajando las distintas denuncias, no solo en esta zona, sino que en otras. Uno puede especular y hablar sobre intencionalidad. Lo importante es responder al fuego por un lado y por otro que las instituciones investiguen para ver cómo se hace”.

LLAMAN A RESPETAR PROCESOS LEGALES POR ACUSACIONES

“Si fuera como se dice, que todo es por intencionalidad, la verdad es que estaríamos en una situación compleja. Por eso necesitamos cuanto antes la respuesta de las instituciones policiales y del Ministerio Público, que están trabajando coordinados en esto, pero no hay hoy ningún dato concreto que permitiera decir que lo señalado tiene fundamento”, declaró el ministro de Vivienda y enlace gubernamental. Montes observó que “hay mucha gente que tiene la preocupación, pero para plantearlo se deben tener los antecedentes, de manera que se pueda actuar”. Sobre la eventualidad y videos surgidos sobre una supuesta intencionalidad de focos de incendios forestales, como el de Coronel, el jefe de la cartera indicó que “sobre esto se pueden decir muchas cosas, pero lo que en definitiva importa es la investigación de las instituciones especializadas en esto, tanto de PDI, Carabineros así como el Ministerio Público. No podemos sacar conclusiones sobre datos que no están confirmados. Si bien he visto varias fotografías y videos uno que no sabe de esto no puede sacar mayores conclusiones”. “Necesitamos un informe de las instituciones policiales y del Ministerio Público al respecto”, reiteró el ministro.