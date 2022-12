Once demandas acumula municipio de Quilleco por despidos injustificados durante el 2022

Un total de 11 demandas han sido presentadas en contra de la Municipalidad de Quilleco durante este año 2022 por parte de ex funcionarios de la casa edilicia, acusando vulneración de derechos laborales, despidos injustificados, no pago de cotizaciones y derechos previsionales, cobro de indemnizaciones. De estos, seis ya cuentan con sentencias de primera instancia, mientras que tres llegaron en su procedimiento judicial hasta la Corte Suprema.

Diario La Tribuna revisó cada uno de los procesos judiciales que enfrenta el municipio quillecano, durante este 2022, para conocer en detalle los hechos, y realizar un balance de los millonarios montos que ha debido desembolsar el municipio producto de estas causas y el detalle de aquellas acciones que se encuentran a la espera de audiencias para este mes de diciembre; y también para el verano del 2023.

LOS CASOS

Según se contactó en los documentos oficiales de Poder Judicial, abiertos y públicos, la municipalidad de Quilleco presenta este 2022, once demandas la primera fue presentada el 16 de febrero de 2022, dos datan del 17 de febrero de 2022, otra el 25 de febrero de 2022, cuatro presentadas en el mes de marzo con fechas 7,8,11 y 12, una el 29 de junio de 2022, y finalmente dos presentadas en el mes de julio, los días el 29 y 30. De estas causas, cinco se encuentran suspendidas, dos con orden de cumplimiento y cuatro en proceso de tramitación.

Según dan a conocer los demandantes en las diversas causas, estas acciones judiciales fueron presentadas debido a que durante el mes de diciembre del año 2021 fueron notificados de su desvinculación por parte de la casa edilicia. Se indica que los afectados presentaban un vínculo mediante prestación de servicios, por lo que entregaban boletas de honorarios al municipio por su labor, y de esta manera presentaron las acciones legales para exigir el pago de cotizaciones de AFP, pagos relacionados a los años que desempeñaron funciones en la municipalidad, entre otros. De esto, el Tribunal Laboral accedió a gran parte de las demandas.

DESPIDO INJUSTIFICADO

Una de las demandas presentadas el 12 de marzo de 2022 por parte de Camila Riquelme Matamala, la demandante indicó que “el día 18 de enero del año 2022, la Municipalidad me despidió de manera irregular y, a su vez, como se acreditará en la etapa procesal correspondiente, faltando a todo requisito legal. En efecto, no señaló con exactitud y claridad los hechos ni las causales por el cual dio término a la relación laboral; no indicó ninguna causal legal de las contenidas en el Código del Trabajo, infringiendo flagrantemente el artículo 162 inciso primero del citado cuerpo legal; tampoco acreditó los pagos previsionales de todo el período de la relación laboral; entre otras irregularidades”.

A lo anterior se agregó que “con fecha 23 de diciembre del año 2021, la demandada me notificó verbalmente de que cesaba en mis funciones a contar del 18 de enero del año 2022, es decir, mis servicios finalizarían el 18 de enero del año 2022, produciéndose la separación efectiva ese mismo día, sin expresar la causa, sin dar cuenta del estado de cotizaciones previsionales, entre otras omisiones”.

LOS MONTOS

En relación a los montos que involucran estas demandas, se pudo contactar que estos fluctúan entre los dos millones 500 mil hasta los 22 millones 396 mil 304 pesos, este último pagado efectivamente por el municipio a uno de los ex funcionarios desvinculados. De esta forma, la sumatoria da un total -según los documentos del poder judicial- de 56 millones de pesos, y sin considerar los pagos por reajustes y costas que incrementarían ostensiblemente estos valores.

Por último, hay que indicar que durante los días 14 y 16 de diciembre se realizará la actuación de notificación de sentencia sobre dos casos de demandas en contra del municipio.

Diario La Tribuna intentó tener un pronunciamiento por parte de la municipalidad de Quilleco en relación a estos hechos, sin embargo, declinaron referirse al tema.

Cabe señalar que todos estos procesos judiciales están en curso y pueden variar según lo que determine la ley.

LINEA DE TIEMPO ACCIONES LEGALES

1.- Ingreso demanda: 16 Febrero 2022 Causa reservada

2.- Ingreso demanda: 17 Febrero 2022

Sentencia: 30 Agosto 2022

Monto aproximado: $7.629.351.-

3.- Ingreso demanda: 17 Febrero 2022

Sentencia: 5 Julio 2022

Monto aproximado $11.331.300.-

4.- Ingreso demanda: 25 Febrero 2022

Sentencia: 23 Junio 2022

Monto $22.396.304.- (cancelado por el municipio)

5.- Ingreso demanda: 7 Marzo 2022 Monto aproximado: $7.295.939.- Sentencia 22 Agosto 2022

6.- Ingreso demanda: 8 Marzo 2022 Monto aproximado: $2.517.734.- Sentencia 8 Julio 2022.

7.- Ingreso demanda: 11 Marzo 2022 Notificación sentencia: 14 Diciembre 2022.

8.- Ingreso demanda: 12 Marzo 2022 Monto aproximado: $5.755.758.- Sentencia: 9 Septiembre 2022.-

9.- Ingreso demanda: 26 Junio 2022 Sentencia: 16 Diciembre 2022.

10.- Ingreso demanda: 29 Julio 2022 Audiencia: 23 Febrero 2023.

11- Ingreso demanda: 30 Julio 2022 Audiencia: 18 Enero 2023.