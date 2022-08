Por tercera vez detienen a delincuente con arresto domiciliario total

(Foto de contexto).

Siendo las 03:20 horas de la madrugada de hoy, sábado 13 de agosto, en una ronda nocturna de rutina por parte del personal de servicio de la 2ª Comisaria Mulchén, al pasar por la intersección de las calles Aníbal Pinto y Fuenzalida, se percataron que transitaba una persona de sexo masculino, conocido por los efectivos policiales y apodado como “EL NACHA”, quien mantiene la medida cautelar vigente, consistente en ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL, por tal motivo en forma inmediata se procede a su fiscalización y control de identidad, siendo identificado con las iniciales Y.N.B.Z. de 31 años, domiciliado en la comuna de Mulchén. Por tal motivo y luego de haber corroborado su identidad y que estuviera vigente el beneficio que estaba incumpliendo, se procede a su detención, y posterior trasladado a la Comisaría.

Es dable destacar que EL NACHA, inició su carrera delictual el año 2006, cuando fue detenido por el delito de Robo en lugar no habitado, junto a otros 5 compañeros de delito, teniendo sólo 16 años de edad.

Ya el año 2007 fue detenido por 4 tipos de robo, siendo aún menor de edad.

Y así sucesivamente, alcanzando hasta la fecha un nutrido prontuario policial consistente en 34 detenciones por diferentes delitos tales como 11 Robos, tanto violentos como no violentos, Abigeato, tenencia de armas, Infracción a la Ley de Drogas, Hurto, Amenazas, Receptación, Conducir en estado de ebriedad, entre otros delitos, debiendo destacar que ha sido detenido en 7 oportunidades, desde el 2020 al 2022 por Desacato, sólo en este año, sin contar esta oportunidad fue detenido 2 veces por no cumplir con el beneficio que le han otorgado los Tribunales en reemplazo de la prisión preventiva, por no sr considerado como peligro para la sociedad.

Siendo las 07:30 horas de hoy, por disposición del Fiscal de Turno es puesto en Libertad, en espera de una nueva citación.