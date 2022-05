Violencia crece en sectores rurales, advierte analista político

Si bien la ciudad normalmente se ha mantenido como una zona más insegura que el campo, los choques culturales no permiten que la realidad local se ajuste al nuevo panorama de seguridad.

El analista político Máximo Quitral, académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana dijo que la migración hacia sectores rurales que se ha dado durante el último tiempo ha llevado a que muchos de los problemas de seguridad que han comenzado a exacerbarse en las ciudades se traspasen también a los terrenos rurales.

En este sentido manifestó que “siempre se ha dado el fenómeno de la migración campo-ciudad, era lo tradicional y ahora que se dé el fenómeno ciudad-campo se podría estar dando por una realidad diferente”. El doctor en Ciencias Políticas indicó que es importante “entender el tipo de personas que se están yendo desde la ciudad al campo producto de las condiciones laborales y otras condiciones que puedan estar asociadas, pero tiendo a pensar que la mayoría de las personas que están entrando a labores agrícolas son extranjeros que han aprovechado esta migración desde los pasos del norte”. Quitral explicó que “ante la dificultad de encontrar trabajos relativamente formales en la ciudad, estas personas han visto en el campo una nueva oportunidad laboral y en un escenario de reactivación económica puede ser un incentivo para entrar a desarrollar faenas agrícolas”. El analista agregó que “los sectores agrícolas no deben ver negativamente esta fuerza laboral, entendiendo que las condiciones de trabajo a las cuales están sometidos no es del agrado de los nacionales, que aspiran a conseguir un trabajo con otras condiciones”.

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS RURALES HAN EMPEORADO LA SEGURIDAD

El investigador de Ciencia Política dijo que, “ante la ausencia de trabajadores nacionales los dueños de los predios optan por conseguir otra mano de obra, que esté interesada en desarrollar estas labores y por lo tanto lo que hacen es suplir una falencia de la fuerza de trabajo en sectores productivos, donde estos migrantes encuentran una posibilidad de ingreso que les permite por lo menos mantenerse en el día a día”. Respecto a la pérdida de predios agrícolas debido a la migración de la población, Máximo Quitral, indicó que “producto del alto costo productivo, otros sectores pueden verse afectados en la economía, en alimentos de consumo cotidiano, entonces si antes la gente estaba comprando cinco kilos de manzana hoy está comprando uno, lo que al ser considerado por los productores, posiblemente podría repercutir en el precio”. Sobre la mayor cantidad de personas que ha elegido sectores rurales para vivir en el último tiempo y algunos problemas que podría generar dicho aumento en la densidad poblacional de los sectores, Quitral declaró que “la ciudad siempre ha sido más peligrosa que el campo, el problema aquí se asocia más a choques culturales, que no comulgan con la realidad local”.

El cientista político consideró que “más allá de las características o comportamientos que se trasladen a la comunidad rural, la inseguridad se liga más bien a temas culturales, no solamente considerando la migración”. Según Máximo Quitral, “hay otros factores que pueden estar asociados a estos temas, hay una cultura de la violencia que se ha instalado en nuestro país y hay estudios latinoamericanos sobre, por ejemplo, la narco-cultura”. El profesor de la Universidad Tecnológica Metropolitana indicó que “hoy no podemos hablar solamente de delincuencia, hay que hablar de crimen organizado, en Los Ángeles se ha dado una situación particular y preocupante, de un descontrol total asociado al crimen organizado”. Quitral opinó que “los medios locales tienen que hablar derechamente de esto, para que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto, porque las agendas políticas que uno ve son insuficientes para lo que está pasando”. Según el Investigador de Ciencia Política, “hay una cultura de la violencia que está asociada a este tipo de prácticas, que están erosionando a la sociedad en su conjunto, esto ya se vio en México o en Colombia, donde en el caso mexicano se instaló una cultura”.

AUMENTO DE LA VIOLENCIA EN CHILE SE VE TAMBIÉN EN EL CAMPO

Máximo Quitral hizo la observación de que “lo que se ve en la actualidad en todo Chile es el uso de la violencia como un mecanismo de resolución de conflictos, lo que se asocia al crimen organizado”. El analista político dijo, en su observación, que “es el crimen organizado el que ha puesto como mecanismo de defensa, la violencia en toda su dimensión y el Estado se ha visto superado por esa cultura, que hoy está mucho más visible en Chile y que lamentablemente está descontrolada”. Respecto a la misma materia, el presidente y fundador del Comité de Pavimentación Ruta Q-15 Pedregal, William Mellado dijo, en febrero del presente año a diario La Tribuna, que “ha aumentado mucho la delincuencia y debiéramos contar con más resguardo policial, porque en el sector campesino andan muchos jóvenes en auto o moto, sin ningún tipo de documentación, y hay muchos conductores imprudentes que han provocado accidentes y no cuentan con ninguna clase de documento, por lo que considero que hace falta mayor control respecto a esta materia”.