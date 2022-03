Las lamentables cifras del gobierno de Sebastián Piñera para los contratistas forestales￼

Ante el cambio de gobierno y la salida del presidente Sebastián Piñera, la Asociación de Contratistas Forestales A.G., ACOFORAG, presentó “las cifras de atentados y asesinatos que el terrorismo, la violencia, la destrucción y la incapacidad de gobernar, produjeron en nuestro gremio desde el 11 de marzo de 2018 al 11 de marzo de 2022”, explicó René Muñoz Klock, gerente de este gremio que reúne a más de 120 empresas que prestan servicios forestales.

Estas cifras muestran que, del total de 340 ataques incendiarios a contratistas forestales ocurridos entre el 2014 y 2022, el 73 % de ellos, es decir, 248 se produjeron en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. “Además, durante este período tenemos el mes con la mayor cantidad de atentados: septiembre del 2021, con 11 ataques. Y lo que es más grave, nuestro gremio debe lamentar el asesinato de tres trabajadores forestales durante este año 2022”, lamentó Muñoz.

Como consecuencia de los ataques en este período en la macrozona sur, se ha producido una gran afectación al trabajo y a la inversión de 244 contratistas forestales. “Nosotros calculamos que 24.000 trabajadores forestales, más sus familias, han recibido el impacto de la violencia irracional de parte de grupos de delincuentes y asociaciones ilícitas, que transitan libremente por ese territorio. Hay miedo al salir a trabajar en el bosque lo que, por supuesto, es más que entendible, por eso muchas empresas ya no participan de faenas forestales, ni se transita por ciertos caminos de algunas zonas capturadas y aisladas por grupos de delincuentes en las regiones del sur” indicó.

Según las cifras entregadas por el gremio, se han destruido 1.158 equipos forestales de trabajo y camiones forestales y las áreas en conflicto se han ampliado a 49 comunas de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, -un 46% de este territorio-, 35 comunas más de las que eran afectadas hasta 2018.

“Los hechos y las cifras son indesmentibles, el Sr. Piñera dejó un país con estas regiones donde no hay Estado de Derecho, las instituciones no funcionan y muchas personas deben seguir soportando la acción violenta de grupos terroristas que no tienen ningún contrapeso ni control del Estado. Empieza un nuevo ciclo político, nuevamente con buenas intenciones, un gobierno que esperamos detenga la violencia y se interese más en las víctimas” concluyó René Muñoz.