Ampliaron plazo de investigación en caso de femicidio frustrado en Los Ángeles

El Juzgado de Garantía de Los Ángeles aumentó en 30 días el plazo de investigación que se lleva a cabo en contra del carabinero Luis Antonio Mansilla Garrido, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos frustrados de femicidio, parricidio y homicidio, ilícitos que habría perpetrado en noviembre de 2020.

El juez encargado del caso acogió los argumentos presentados por el Ministerio Público y amplió en un mes el plazo para la realización de la serie de diligencias que se encuentran pendientes.

Según el ente persecutor, previo al jueves 05 de noviembre de 2020, el imputado habría decidido dar muerte a su pareja y madre de hijos que tenían en común, para lo que, en primer lugar, sustrajo una llave de acceso a la casa de la víctima. Luego compró un overol y combustible.

Posteriormente viajó en su vehículo particular desde la comuna de Río Bueno, donde reside, hasta la ciudad de Los Ángeles. Una vez ahí, alrededor de las 1:30 horas del jueves 05 de noviembre de 2020, llegó hasta la casa de su ex pareja, donde dormían también los dos hijos en común y la hija de la víctima, en Villa Altos Petrohué. Luego ingresó al antejardín del inmueble, con la llave sustraída, para proceder a rociar el automóvil de su ex con el combustible que portaba para luego prenderle fuego, bloqueando el acceso principal de la casa. Al ser sorprendido por su exconviviente huyó del lugar.